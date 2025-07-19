Усик - Дюбуа: онлайн-трансляція бою за титул абсолютного чемпіона світу
19 липня Олександр Усик б'ється з Даніелем Дюбуа у поєдинку за титул абсолютного чемпіона світу. Еспресо проведе текстову трансляцію бою. Початок - 23:00
У суботу, 19 липня, український боксер Олександр Усик зустрічається з британцем Даніелем Дюбуа у поєдинку за титул абсолютного чемпіона світу в надважкій вазі. Еспресо проведе текстову трансляцію бою. Початок - о 23:00.
Олександр Усик та Даніель Дюбуа битимуться за звання абсолютного чемпіона світу в надважкій вазі. Українець володіє титулами WBO (Всесвітньої боксерської організації), WBA (Всесвітньої боксерської асоціації) та WBC (Всесвітньої боксерської ради). Британцю належить пояс IBF (Міжнародної боксерської федерації).
Напередодні бою у Лондоні відбулася офіційна процедура зважування, під час якої Усик показав свою рекордну вагу - 103,1 кг, Дюбуа переважив українця на 7,5 кг.
Очікується, що головний бій вечора розпочнеться на стадіоні "Вемблі" о 23:30.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
- Біла Церква
- USD 41.48 Купівля 41.48Продаж 41.99
- EUR Купівля 48.22Продаж 48.94
- Актуальне
- Важливе