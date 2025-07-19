Усик - Дюбуа: онлайн-трансляція бою за титул абсолютного чемпіона світу

У суботу, 19 липня, український боксер Олександр Усик зустрічається з британцем Даніелем Дюбуа у поєдинку за титул абсолютного чемпіона світу в надважкій вазі. Еспресо проведе текстову трансляцію бою. Початок - о 23:00.

Олександр Усик та Даніель Дюбуа битимуться за звання абсолютного чемпіона світу в надважкій вазі. Українець володіє титулами WBO (Всесвітньої боксерської організації), WBA (Всесвітньої боксерської асоціації) та WBC (Всесвітньої боксерської ради). Британцю належить пояс IBF (Міжнародної боксерської федерації).

Напередодні бою у Лондоні відбулася офіційна процедура зважування, під час якої Усик показав свою рекордну вагу - 103,1 кг, Дюбуа переважив українця на 7,5 кг.

Очікується, що головний бій вечора розпочнеться на стадіоні "Вемблі" о 23:30.