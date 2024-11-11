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Мбаппе відмовився грати за Францію, а в Амстердамі напали на фанів з Ізраїлю. Головні новини світового спорту за тиждень

Дмитро Марценишин
11 листопада, 2024 понедiлок
14:25
Спорт Антиєврейські заворушення в Амстердамі

Після матчу "Аяксу" та "Маккабі" у Лізі Європи сталися напади на ізраїльських фанів, а український боксер Карен Чухаджян програв американцю Джарону Еннісу в бою за титул IBF у напівсередній вазі

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В Амстердамі сталися масові напади на фанів з Ізраїлю після матчу Ліги Європи 

У ніч проти 8 листопада в Амстердамі ізраїльські футбольні вболівальники зазнали масових нападів після матчу Ліги Європи між "Аяксом" та "Маккабі" з Тель-Авіву (5:0). 

До Нідерландів підтримати клуб з Ізраїлю приїхали 2600 фанів. Сутички між ними та вороже налаштованими пропалестинськими молодиками розпочалися ще напередодні гри. Ситуація загострилася після матчу, коли заворушення спалахнули в центрі Амстердаму. На фанів "Маккабі" було здійснено численні напади, а багато з них виявилися заблокованими в готелях. Постраждали 10 ізраїльських вболівальників, поліція заарештувала 62-х правопорушників.  

ізраїльські футбольні вболівальники в Амстердамі

Ізраїльські футбольні вболівальники в Амстердамі, Фото: gettyimages

 

Влада Ізраїлю заявила, що в Амстердамі сталися єврейські погроми. Водночас у поліції Нідерландів стверджують, що інциденти були з обох сторін - фани запускали в опонентів фаєри та спалили палестинський прапор.  

Прем'єр-міністр Ізраїлю Беньямін Нетаньягу наказав відправити для евакуації вболівальників два літаки. А прем'єр Нідерландів Дік Схоф назвав події "абсолютно неприйнятними антисемітськими нападами".

Після цього Ізраїль закликав своїх громадян не відвідувати матч Ліги націй між Францією та Ізраїлем, який відбудеться 14 листопада в Парижі. Також рада нацбезпеки країни рекомендувала ізраїльтянами уникати інших масових спортивних та культурних заходів за кордоном.

Мбаппе відмовився грати за збірну Франції 

Кіліан Мбаппе, збірна Франції, Євро-2024

Кіліан Мбаппе, Фото: Getty Images

 

Вболівальники, які все ж наважаться полетіти до Парижу, не побачать лідера та капітана збірної Франції Кіліана Мбаппе. Зірковий форвард вдруге поспіль не отримав виклик на матчі Ліги націй. 

За даними французьких ЗМІ, у футболіста виник конфлікт з головним тренером збірної Франції Дідьє Дешамом. Це нібито сталась після того, як форварда не викликали на попередні матчі Ліги націй з Ізраїлем та Італією.

Оскільки стосунки тренера та Мбаппе перебувають у не найкращому стані, найімовірніше, форвард не гратиме за національну команду поки її очолює Дешам.

На рахунку 25-річного Кіліана Мбаппе 86 матчів і 48 голів за збірну Франції. Разом з національною командою він виграв чемпіонат світу - 2018.

56-річний Дідьє Дешам очолює французів з 2012 року та привів її до перемоги на ЧС та в Лізі націй - 2022. Також під його керівництвом Франція здобула срібло Євро-2016 та ЧС-2022. 

Франція після 4-х турів Ліги націй - 2025 має 9 очок та йде в групі 1 дивізіону A другою. Лідирує з 10 пунктами Італія, Бельгія з 4 балами третя, Ізраїль без жодного очка - останній.     

Український боксер Чухаджян програв у бою за титул IBF

Джарон Енніс та Карен Чухаджян (праворуч)

Джарон Енніс та Карен Чухаджян (праворуч), Фото: Getty Images

 

У неділю, 10 листопада у Філадельфії (США), українець Карен Чухаджян зустрівся в реванші з американцем Джароном Еннісом. Представник України вперше в кар'єрі бився за повноцінний титул чемпіона світу на напівсередній вазі (до 66,7 кг) за версією IBF (Міжнародної боксерської федерації). У попередньому бою між Чухаджяном та Еннісом у січні 2023 року на кону стояв тимчасовий пояс IBF. Його завдяки перемозі одноголосним рішенням суддів отримав американець. 

Цього разу знову переміг Джарон Енніс, який у п'ятому раунді відправив українця в нокдаун та впевнено переміг за очками - 119:107, 117:109, 116:110. Для американця ця перемога стала 33-ю в кар'єрі. Чухаджян програв втретє, також в його активі 24 перемоги. 

Гофф виграла Підсумковий турнір WTA

Корі Гофф

Корі Гофф, Фото: Getty Images

 

9 листопада в Ер-Ріяді відбувся фінал Підсумкового турніру WTA (Жіночої тенісної асоціації). У вирішальному матчі американка Корі Гофф, яка займає у світовому рейтингу третю позицію, перемогла китаянку Чжен Ціньвень (7) – 3:6, 6:4, 7:6.

20-річна тенісистка зі США виграла підсумковий турнір WTA вперше в кар'єрі. Вона отримала за перемогу в Саудівській Аравії $4,8 млн.  

Корі Гофф є переможницею турніру Grand Slam - US Open у 2023 році. Загалом на її рахунку 9 одиночних титулів WTA.  

У парному розряді Підсумкового турніру грала українка Людмила Кіченок, яка з латвійкою Оленою Остапенко в нинішньому сезоні перемогла на Відкритому чемпіонаті США. В Ер-Ріяді тенісистки припинили боротьбу ще на груповому раунді, де зазнали трьох поразок. 

"Манчестер Сіті" зазнав четвертої поспіль поразки

Філ Фоден (на передньому плані), Спортинг - Манчестер Сіті

Філ Фоден (на передньому плані), Спортинг - Манчестер Сіті, Фото: Getty Images

 

Англійський футбольний клуб "Манчестер Сіті" потрапив у чорну смугу. Вона розпочалася з поразок від "Тоттенгема" (1:2) в 1/8 фіналу Кубка англійської ліги та "Борнмута" в чемпіонаті Англії (1:2) та продовжилася минулого тижня. 

Спочатку команда Хосепа Гвардіоли 5 листопада зганьбилася у матчі Ліги чемпіонів проти португальського "Спортинга". У Лісабоні Філ Фоден на 4-й хвилині вивів манчестерців вперед, проте вони отримали у відповідь хет-трик від Віктора Дьокереша та гол Максимільяно Араухо. До всього Ерлінг Холанд не реалізував за англійців пенальті. "Ман Сіті" програв 1:4, а особливого підтексту провалу додало те, що "Спортинг" тренує Рубен Аморім, який вже уклав контракт з найпринциповішим суперником "містян" - "Манчестер Юнайтед" - та почне працювати з новим клубом наприкінці листопада.   

Четвертої поспіль поразки "Сіті" зазнав 9 листопада в Прем'єр-лізі в гостях від  "Брайтона". Манчестерці знову забили першими - на 23-й хвилині іх вивів перед Холанд. Однак Жуан Педро та Метт О'Райлі принесли перемогу 2:1 господарям. 

"Манчестер Сіті" у Лізі чемпіонів з 7 очками йде у загальній турнірній таблиці 10-м. У АПЛ команда Гвардіоли з 23 пунктами друга та відстає від "Ліверпуля" на 5 балів. 

"Рома" звільнила Юрича з посади головного тренера

Іван Юрич, Рома

Іван Юрич, Фото: Getty Images

 

10 листопада італійський футбольний клуб "Рома" звільнив з посади головного тренера хорвата Івана Юрича. Це сталося одразу після домашньої поразки римлян у 12-му турі чемпіонату Італії від "Болоньї" - 2:3. 

Іван Юрич очолив "Рому" 18 вересня та замінив у команді Даніеле Де Россі. Під керівництвом 49-річного хорвата римляни здобули 4 перемоги, 3 матчі звели внічию та зазнали 5 поразок.

У Серії A столичний клуб, за який виступає українець Артем Довбик, йде з 13 очками 12-м. У Лізі Європи італійці після 4-х турів з 5 пунктами розташувалися в загальній турнірній таблиці 20-ми. 

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