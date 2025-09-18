В Усика відібрали лідерство в ще одному рейтингу найкращих боксерів світу
У четвер, 18 вересня, американець Теренс Кроуфорд відібрав в українця Олександра Усика лідерство в рейтингу найкращих боксерів світу незалежно від вагової категорії за версією ESPN
Про це повідомляє ESPN.
У новому рейтингу Усик опустився на друге місце. Лідерство захопив Теренс Кроуфорд, який піднявся на першу позицію з третьої. Другим йде японець Наоя Іноуе.
Американець очолив список найсильніших боксерів світу завдяки перемозі над мексиканцем Саулем Альваресом у бою за титул абсолютного чемпіона світу в другій середній ваз (до 76,2 кг).
Усик утримував лідерство завдяки двом перемогам над британцем Тайсоном Ф'юрі у 2024 році. Українець у липні нокаутував іншого боксера з Великої Британії - Даніеля Дюбуа - та повернув собі титул абсолютного чемпіона світу в надважкій вазі.
Це вже другий за тиждень престижний рейтинг, в якому Кроуфорд обійшов Усика. 15 вересня американець відібрав у важковаговика з України лідерство в списку журналу The Ring.
Рейтинг P4P за версією ESPN
1 (3). Теренс Кроуфорд (США)
2 (1). Олександр Усик (Україна)
3 (2). Наоя Іноуе (Японія)
4. Дмитро Бівол
5. Джессі Родрігес (США)
6. Артур Бетербієв (Канада)
7. Шакур Стівенсон (США)
8 (9). Давід Бенавідес (США)
9. (10). Дзунто Накатані (Японія)
10 (8). Сауль Альварес (Мексика)
