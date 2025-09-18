В Усика відібрали лідерство в ще одному рейтингу найкращих боксерів світу

Про це повідомляє ESPN.

У новому рейтингу Усик опустився на друге місце. Лідерство захопив Теренс Кроуфорд, який піднявся на першу позицію з третьої. Другим йде японець Наоя Іноуе.

Американець очолив список найсильніших боксерів світу завдяки перемозі над мексиканцем Саулем Альваресом у бою за титул абсолютного чемпіона світу в другій середній ваз (до 76,2 кг).

Усик утримував лідерство завдяки двом перемогам над британцем Тайсоном Ф'юрі у 2024 році. Українець у липні нокаутував іншого боксера з Великої Британії - Даніеля Дюбуа - та повернув собі титул абсолютного чемпіона світу в надважкій вазі.

Це вже другий за тиждень престижний рейтинг, в якому Кроуфорд обійшов Усика. 15 вересня американець відібрав у важковаговика з України лідерство в списку журналу The Ring.

Рейтинг P4P за версією ESPN

1 (3). Теренс Кроуфорд (США)

2 (1). Олександр Усик (Україна)

3 (2). Наоя Іноуе (Японія)

4. Дмитро Бівол

5. Джессі Родрігес (США)

6. Артур Бетербієв (Канада)

7. Шакур Стівенсон (США)

8 (9). Давід Бенавідес (США)

9. (10). Дзунто Накатані (Японія)

10 (8). Сауль Альварес (Мексика)