Вечір боксу у Саудівській Аравії: Джошуа знищив Нганну у другому раунді
У ніч на 9 березня в Саудівській Аравії відбувся вечір боксу, головною подією якого став поєдинок між британський супертяжем Ентоні Джошуа та екс-чемпіоном UFC Френсісом Нганну з Франції
Про це повідомляє Еспресо TV.
Вже у середині першого ж раунду Джошуа відправив суперника в нокдаун. Нганну піднявся та зумів завершити трихвилинку.
Однак вже у другому раунді Джошуа спочатку ще раз нокаутував суперника, а потім і взагалі потужним ударом нокаутував Нганну. Рефері відразу ж зупинив поєдинок.
Тепер Джошуа може зустрітись з переможцем боїв між Усиком та Фюрі.
Ентоні Джошуа є ексчемпіоном світу за версіями WBO, WBA та IBF.
Френсіс Нганну – колишній чемпіон UFC зі змішаних єдиноборств у надважкій вазі. У першому в кар'єрі боксерському поєдинку боєць камерунського походження відправив у нокдаун Ф'юрі, проте поступився йому за очками роздільним рішенням суддів.
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