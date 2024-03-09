Вечір боксу у Саудівській Аравії: Джошуа знищив Нганну у другому раунді

Про це повідомляє Еспресо TV.

Вже у середині першого ж раунду Джошуа відправив суперника в нокдаун. Нганну піднявся та зумів завершити трихвилинку.

Однак вже у другому раунді Джошуа спочатку ще раз нокаутував суперника, а потім і взагалі потужним ударом нокаутував Нганну. Рефері відразу ж зупинив поєдинок.

Тепер Джошуа може зустрітись з переможцем боїв між Усиком та Фюрі.

Ентоні Джошуа є ексчемпіоном світу за версіями WBO, WBA та IBF.

Френсіс Нганну – колишній чемпіон UFC зі змішаних єдиноборств у надважкій вазі. У першому в кар'єрі боксерському поєдинку боєць камерунського походження відправив у нокдаун Ф'юрі, проте поступився йому за очками роздільним рішенням суддів.