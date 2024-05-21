Визначилися усі суперники збірної України на ЧС з хокею
Польща та Велика Британії вилетіли з еліти світового хокею та стали суперниками збірної України по дивізіону 1A
Про це повідомляє Еспресо.TV.
20 травня на ЧС з хокею в Чехії Велика Британія програла Норвегії - 2:5, а Польща поступилася Казахстану - 1:3. Після цього обидві команди втратили шанси залишити останні позиції у своїх групах та вилетіли з вищого дивізіону.
Наступного сезону поляки та британці зіграють в дивізіоні A1 та стануть суперниками збірної України. Також на ЧС-2025 нашій національній команді протистоятимуть Румунія, Японія та Італія.
Чемпіонат світу з хокею - 2024 в найсильнішому дивізіоні триватиме до 26 травня.
- 3 травня збірна України переграла Литву у вирішальному матчі чемпіонату світу та після семирічної перерви повернулася до дивізіону A1.
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