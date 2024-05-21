Визначилися усі суперники збірної України на ЧС з хокею

Про це повідомляє Еспресо.TV.

20 травня на ЧС з хокею в Чехії Велика Британія програла Норвегії - 2:5, а Польща поступилася Казахстану - 1:3. Після цього обидві команди втратили шанси залишити останні позиції у своїх групах та вилетіли з вищого дивізіону.

Наступного сезону поляки та британці зіграють в дивізіоні A1 та стануть суперниками збірної України. Також на ЧС-2025 нашій національній команді протистоятимуть Румунія, Японія та Італія.

Чемпіонат світу з хокею - 2024 в найсильнішому дивізіоні триватиме до 26 травня.