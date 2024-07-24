"Заходи безпеки надзвичайні": речник НОК України про особливості перебування в Олімпійському селищі

Про це він сказав в етері телеканалу "Еспресо".

"У Франції відбуваються беззаперечні заходи безпеки. Усі розуміють масштаб Олімпійських ігор. Вперше в історії Олімпійських ігор церемонія відкриття пройде не на стадіоні, а на річці Сена. І це велика відповідальність, тому що команди будуть плисти на човнах по Сені, а вздовж річки будуть стояти глядачі. Тобто потрібно забезпечити безпеку на воді, і з повітря, і на землі. Французи намагаються зробити ігри безпечними", - зауважив Чеберяка.

За словами речника Національного олімпійського комітету України, перебуваючи в Олімпійському селищі, ми до останнього не знаємо всіх деталей та подробиць церемонії відкриття, їх не повідомляють з метою безпеки.

"Знаємо лише загальні моменти. Квитки, які ми поширюємо серед представників НОК, також проходять перевірку. Тому заходи безпеки дійсно надзвичайні", - підкреслив Чеберяка.

Речник Національного олімпійського комітету України також додав, що українські атлети попереджені щодо поведінки з так званими нейтральними спортсменами.

"НОК і Міністерством молоді та спорту України були розроблені рекомендації та правила щодо поведінки всіх акредитованих українських атлетів. Зокрема, з так званими нейтральними атлетами, їх тут не багато. 15 росіян і 16 білорусів було офіційно допущено до Олімпійських ігор. Ми їх навіть не бачили й не чули в Олімпійському селищі. Тому що вони без національних символів, без прапорів, без гербів. Тобто вони в нейтральній білій формі. Наші атлети мають уникати будь-яких рукостискань, спільних фотографій та інтерв'ю. Усі розуміють, що ми не можемо проявляти жодної симпатії до представників країн-агресорів", - наголосив Чеберяка.