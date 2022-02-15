"Спортінг" - "Манчестер Сіті": Зінченко не потрапив у стартовий склад на матч Ліги чемпіонів

Про це повідомляє Еспресо.TV.



Український захисник "Манчестер Сіті" Олександр Зінченко не потрапив у стартовий склад англійського топ-клубу на матч проти "Спортінга". Футболіст розпочне зустріч з лавки запасних. Початок поєдинку о 22:00.



Українські глядачі зможуть переглянути всі матчі Ліги чемпіонів на медіасервісі Megogo.



Ліга чемпіонів



1/8 фіналу



15 лютого



"Спортінг" (Португалія) - "Манчестер Сіті" (Англія)



"Спортінг": Адан – Інасіо, Коатес, Есгаю – Порро, Палінья, Нуньєс, Рейс – Сарабія, Паулінью, Педру Гонсалвеш



"Манчестер Сіті": Едерсон – Стоунз, Діаш (к), Ляпорт, Канселу – де Брюйне, Родрі, Бернарду Сілва – Марез, Фоден, Стерлінг



Початок о 22:00



Трансляція - Megogo