"Спортінг" - "Манчестер Сіті": Зінченко не потрапив у стартовий склад на матч Ліги чемпіонів
Сьогодні, 15 лютого, будуть зіграні перші матчі 1/8 фіналу Ліги чемпіонів
Про це повідомляє Еспресо.TV.
Український захисник "Манчестер Сіті" Олександр Зінченко не потрапив у стартовий склад англійського топ-клубу на матч проти "Спортінга". Футболіст розпочне зустріч з лавки запасних. Початок поєдинку о 22:00.
Українські глядачі зможуть переглянути всі матчі Ліги чемпіонів на медіасервісі Megogo.
Ліга чемпіонів
1/8 фіналу
15 лютого
"Спортінг" (Португалія) - "Манчестер Сіті" (Англія)
"Спортінг": Адан – Інасіо, Коатес, Есгаю – Порро, Палінья, Нуньєс, Рейс – Сарабія, Паулінью, Педру Гонсалвеш
"Манчестер Сіті": Едерсон – Стоунз, Діаш (к), Ляпорт, Канселу – де Брюйне, Родрі, Бернарду Сілва – Марез, Фоден, Стерлінг
Початок о 22:00
Трансляція - Megogo
- 19 січня Олександру Зінченку запропонували перейти з "Манчестер Сіті" до "Бетису".
- Після цього стало відомо, що Зінченко не перейде в іспанський "Бетис".
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