Львів Головна
ua ru
Львів Головна
Коронавірус
Війна з Росією
Головна Спорт "Спортінг" - "Манчестер Сіті": Зінченко не потрапив у стартовий склад на матч Ліги чемпіонів

"Спортінг" - "Манчестер Сіті": Зінченко не потрапив у стартовий склад на матч Ліги чемпіонів

15 лютого, 2022 вiвторок
21:08
Спорт Олександр Зінченко

Сьогодні, 15 лютого, будуть зіграні перші матчі 1/8 фіналу Ліги чемпіонів

Про це повідомляє Еспресо.TV.

Український захисник "Манчестер Сіті" Олександр Зінченко не потрапив у стартовий склад англійського топ-клубу на матч проти "Спортінга". Футболіст розпочне зустріч з лавки запасних. Початок поєдинку о 22:00.

Українські глядачі зможуть переглянути всі матчі Ліги чемпіонів на медіасервісі Megogo.

Ліга чемпіонів

1/8 фіналу

15 лютого

"Спортінг" (Португалія) - "Манчестер Сіті" (Англія)

"Спортінг": Адан – Інасіо, Коатес, Есгаю – Порро, Палінья, Нуньєс, Рейс – Сарабія, Паулінью, Педру Гонсалвеш

"Манчестер Сіті": Едерсон – Стоунз, Діаш (к), Ляпорт, Канселу – де Брюйне, Родрі, Бернарду Сілва – Марез, Фоден, Стерлінг

Початок о 22:00

Трансляція - Megogo

 Слідкуйте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
футбол
Ліга чемпіонів
Манчестер Сіті
Олександр Зінченко
стартові склади
Спортінг
Читайте також:
13 лютого, 2022 неділя
Олігархи тікають чартерами з України. Рабінович каже, що з 24:00 нардепів не випускатимуть
Порошенко
14 лютого, 2022 понедiлок
Порошенко на погоджувальній раді: якщо завтра Пристайко ще буде в Лондоні, значить відмова від НАТО – це позиція Зеленського
Верховна рада
13 лютого, 2022 неділя
Зустріч із силовиками та головами фракцій скасували, введення воєнного стану не обговорювали, - нардеп Железняк
Київ
+1°C
  • Київ
  • Львів
  • Вінниця
  • Дніпро
  • Донецьк
  • Житомир
  • Запоріжжя
  • Івано-Франківськ
  • Кропивницкий
  • Луганськ
  • Луцьк
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Полтава
  • Рівне
  • Суми
  • Сімферополь
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
  • Херсон
  • Хмельницький
  • Черкаси
  • Чернівці
  • Чернигів
  • USD 28.09
    Купівля 28.09
    Продаж 28.53
  • EUR
    Купівля 31.79
    Продаж 32.39
LIVE
  • Актуальне
  • Важливе
2022, вiвторок
15 лютого
22:52
Байден в Білому домі
Росія заявила, що відводить частину військ від українського кордону, але наші аналітики бачать збереження їхніх позицій, - Байден
22:44
Байден в Білому домі
Якщо Росія нападе на Україну, то це стане війною, де ми будемо брати участь, - Байден
22:30
У Києві на проспекті Науки автівка Subaru збила мотоцикліста, водія госпіталізували
У Києві на проспекті Науки автівка Subaru збила мотоцикліста, водія госпіталізували
22:27
Оновлено
хакер
В Україні відбувається масова атака на банки й портал "Дія", також не працюють сайти Міноборони, ЗСУ та ДСНС
22:25
Ексклюзив
Володимир Горбач
Інтрига щодо визнання Росією "Л/ДНР" триватиме до саміту лідерів Нормандського формату, - політаналітик Горбач
22:22
Василь Ломаченко проти Річарда Коммі (ліворуч)
Стало відомо, коли може відбутись бій Ломаченка з абсолютним чемпіоном світу
21:52
Латвія
ЄС повинен ввести санкції, якщо Росія визнає "Л/ДНР", - очільник МЗС Латвії
21:40
Україна-НАТО
Транспорт, спецобладнання і медзасоби: НАТО отримало запит від України про допомогу на випадок масштабних надзвичайних ситуацій
21:32
Ексклюзив
Ігор Мосійчук
Жодного слова про участь Росії: це або диверсія, або нехлюйство правоохоронців, – Мосійчук про розслідування замаху на нього біля телеканалу "Еспресо"
21:24
Ексклюзив
Володимир Цибулько
США видають дати можливого вторгнення РФ до України на основі багатьох факторів, які збігаються у певні дні, - Цибулько
21:22
Греція
Стрілянина у кафе на Донеччині: МЗС Греції викликало українського посла через загиблих і поранених греків
21:13
Рада Європи
"Закликаємо подвоїти зусилля, щоб уникнути загострення конфлікту": Рада Європи закликала до негайної деескалації навколо України
21:09
Ексклюзив
Ціни на пальне швидко стабілізуються за умови деескалації, – експерт
20:46
Ексклюзив
Німеччина має змінити дипломатичну позицію через звернення Держдуми РФ щодо визнання "Л/ДНР" в день перемовин Шольц - Путін, - нардеп Тарасенко
20:40
Інфографіка
Олександр Абраменко
Олімпіада-2022: За кого українцям вболівати 16 лютого
20:31
Крістіна Квін
"Сподіваюся, ми швидко побачимо деескалацію і повернемося у Київ", - Крістіна Квін
20:23
Положинський, Тополя та учасники гурту "Антитіла": українські зірки приєднуються до Сил тероборони
20:07
Порошенко
Порошенко про неефективність Будапештського меморандуму: Ми 17 разів ініціювали консультації, і жодна не відбулася
20:02
Інфографіка
Юлія Джима
Олімпіада-2022: Розклад 12-го дня зимових Ігор у Пекіні
19:56
Ексклюзив
Сергій Фурса
Керівника САП можуть не призначати або через нардепів-"слуг" або через Коломойського, - Фурса
19:52
Еммануель Макрон
Макрон звернувся до Путіна із закликом не визнавати "Л/ДНР"
19:35
Олександр Трухін
"Є певні невиконані речі, які маю зробити": Трухін заявив, що не збирається складати мандат
19:12
Ексклюзив
Андрій Осадчук
"Закрити небо": у Раді зареєстрували постанову щодо звернення до країн Будапештського меморандуму, - нардеп Осадчук
19:05
Мірча Луческу
У Туреччині забажали "викрасти" тренера Луческу з "Динамо"
19:04
"Філіп Морріс" у 2021 році скоротила відвантаження тютюнових виробів в Україні на 3,3%
19:02
ТКГ
Україна ініціює термінове засідання ТКГ через рішення Держдуми щодо можливого визнання Росією "Л/ДНР"
18:57
Ліки
В Україні тяжкохворим безкоштовно надаватимуть ліки, які ще досліджують
18:52
КМДА
У Києві оновили адреси укриттів та бункерів
18:50
Ексклюзив
Данило Мокрик
Україні потрібна нормальна робота Антимонопольного комітету та закон про лобізм для боротьби з олігархами, - журналіст Мокрик
18:47
посольство США
США закликали своїх громадян залишити Молдову через військову активність РФ на кордоні з Україною
18:45
На знімках із супутників помітно посилену активність російських військ біля кордонів України, – Reuters
18:45
Євробачення
"Шахраї не можуть представляти Україну на Євробаченні": Суспільне звернеться до правоохоронців щодо підроблених документів Аліни Паш
18:41
Новак Джокович
Ми не авіакомпанія, але літаємо літаками, - Ryanair поглумилася над позицією тенісиста Джоковича стосовно вакцинації
18:22
Дмитро Кулеба
Можливе вторгнення РФ: Італія готова допомагати Україні, в тому числі підтримуючи пакет санкцій ЄС, - Кулеба
18:20
Луїджі Ді Майо
"Єдиний шлях - це досягнення миру через дипломатію": голова МЗС Італії про загострення ситуації навколо України
18:17
Віктор Циганков
"Динамо" розгромило "Кайрат" у контрольному матчі на зборах
18:14
ДНР
Очільник МЗС Литви назвав "відкритою ескалацією" можливе визнання Росією "Л/ДНР"
17:58
Єнс Столтенберг
У НАТО не бачать ознак деескалації РФ біля кордонів України, але сигнали з боку Москви дають підстави для "обережного оптимізму"
17:56
окупанти
Окупанти із забороненої зброї обстріляли українські позиції поблизу Катеринівки, Лобачевого та Оріхового
17:55
"Шахтар" - "Маріуполь"
"Шахтар" програв "Маріуполю" у товариському матчі в Туреччині
Більше новин
Facebook Twitter
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Матеріали позначені міткою "Реклама", публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою adv@espreso.tv. Курси валют надані kurs.com.ua

  • © 2022 ESPRESO.TV