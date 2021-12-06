Спортсмени не бачать кордонів у обзиванні, - Усик звинуватив Ф'юрі у брудних іграх
Український боксер Олександр Усик звинуватив британця Тайсона Ф'юрі у брудних іграх
Про це повідомляє "Трибуна".
Усик вважає, що зараз тренд у світі боксу - трешток.
"Дуже важливо бути психологічно готовим. Дивіться, який тренд світу. Трешток. Обзивають один одного, це залишається десь усередині. Як на мене - це просто дурниці, хайп. Він не може чимось іншим залучити — технікою, гарною поведінкою, рухами, боксом, боротьбою, і він намагається таким чином привернути до себе увагу та обзиває супротивника", - сказав український боксер.
За словами Усик, у такі брудні ігри грає Тайсон Ф'юрі.
"Наприклад, Ф'юрі. Він це все спеціально говорить для того, щоб дезорієнтувати свого опонента, щоб він думав не про бій, не про свою підготовку, а думав про те, як він його обзивав. Ми іноді дивимось, і спортсмени не бачать кордонів у обзиванні. Це бруд. І найчастіше, можливо, не відразу, але життя така штука, що рано чи пізно ви відповідатимете за довгу мову", – висловився Олександр Усик.
Олександр Усик 25 вересня у Лондоні переміг Ентоні Джошуа та відібрав у нього титули чемпіона світу в надважкій вазі за версіями WBO (Всесвітньої боксерської організації), WBA (Всесвітньої боксерської асоціації) та IBF (Міжнародної боксерської федерації).
На весну 2022 року було заплановано реванш між Усиком та Джошуа, який було передбачено контрактом на перший бій.
Тайсон Ф'юрі 10 жовтня у Лас-Вегасі нокаутував американця Деонтея Вайлдера та відстояв пояс чемпіона світу WBC (Всесвітньої боксерської ради).
- 4 грудня стало відомо, що Ентоні Джошуа вимагатиме за відмову від поєдинку з Олександром Усиком щонайменше 40 млн фунтів.
- 5 грудня промоутер Тайсона Ф'юрі Боб Арум заявив, що бій британця проти Усика за звання абсолютного чемпіона світу може відбутися у березні 2022 року.
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