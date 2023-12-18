Spotify офіційно припинив роботу в Росії

Про це інформує російське агентство ТАСС з посиланням на дані Єдиного держреєстру юридичних осіб.



Зазначається, що Spotify зареєстрував юрособу в Росії в січні 2014 року. Працювати у країні сервіс почав із липня 2020-го. Шведський музичний сервіс перестав працювати в РФ 11 квітня 2022 року, "після ретельного аналізу поточної ситуації".

На сайті сервісу тоді уточнювалося, що всі сервіси Spotify будуть недоступні в Росії, однак користувачі зможуть реактивувати обліковий запис на території іншої країни в налаштуваннях користувача.

15 грудня 2023 року одну з двох своїх російських юросіб (ТОВ "Сиско системс") також ліквідував виробник мережевого обладнання Cisco. Ще одна (ТОВ "Сіско солюшенз") продовжує працювати - про відхід із Росії компанія оголосила в червні 2022 року.