Spotify офіційно припинив роботу в Росії
З 14 грудня єдину юридичну особу стримінгового музичного сервісу Spotify у Росії ліквідували. Таким чином він повністю припинив роботу у країні-агресорці
Про це інформує російське агентство ТАСС з посиланням на дані Єдиного держреєстру юридичних осіб.
Зазначається, що Spotify зареєстрував юрособу в Росії в січні 2014 року. Працювати у країні сервіс почав із липня 2020-го. Шведський музичний сервіс перестав працювати в РФ 11 квітня 2022 року, "після ретельного аналізу поточної ситуації".
На сайті сервісу тоді уточнювалося, що всі сервіси Spotify будуть недоступні в Росії, однак користувачі зможуть реактивувати обліковий запис на території іншої країни в налаштуваннях користувача.
15 грудня 2023 року одну з двох своїх російських юросіб (ТОВ "Сиско системс") також ліквідував виробник мережевого обладнання Cisco. Ще одна (ТОВ "Сіско солюшенз") продовжує працювати - про відхід із Росії компанія оголосила в червні 2022 року.
- Напередодні Spotify оголосив про скорочення 17% свого штату, тобто близько 1 500 робочих місць, оскільки компанія прагне скоротити витрати.
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