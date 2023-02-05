Про це повідомили в facebook.

Зазначається, що вироблена електроенергія розподіляється на забезпечення процесів, необхідних для роботи енергетичної та критичної інфраструктури (водоканали, котельні, лікарні), а також на покриття потреб промисловості та населення.

Окрім цього, також додається, що в Київській та Одеській областях є мережеві обмеження.