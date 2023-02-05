Споживання електроенергії по країні поступово зростає через посилення морозів, - "Укренерго"
В "Укренерго" повідомили, що поступово зростає споживання електроенергії через посилення морозів, стрімкіше зростання очікується із початком робочого тижня
Про це повідомили в facebook.
Зазначається, що вироблена електроенергія розподіляється на забезпечення процесів, необхідних для роботи енергетичної та критичної інфраструктури (водоканали, котельні, лікарні), а також на покриття потреб промисловості та населення.
Окрім цього, також додається, що в Київській та Одеській областях є мережеві обмеження.
- 3 лютого повідомлялося, що в Одесі через аварію знеструмлені 4 райони: Суворівський, Малиновський і Приморський райони Одеси та частина Одеського району.
- У зв’язку зі складною ситуацією, яка сталася на Одещині внаслідок аварії на одній із високовольтних підстанцій, прем’єр-міністр Денис Шмигаль доручив протягом доби завезти до Одеси всі потужні генератори, які є в наявності у Міністерства енергетики.
- Ввечері 4 лютого повідомлялося, що в Одеській області через масштабну аварію на підстанції без світла залишилися майже 500 тис. абонентів.
- 5 лютого, Київ, Київська область та Дніпропетровщина до 16:00 будуть без обмежень електроенергії.
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