У Києві, Київщині та Дніпропетровщині послаблять обмеження електроенергії

Про це повідомляє офіційний телеграм-канал ДТЕК.

"Завтра Київ, Київщина та Дніпропетровщина в першу половину дня будуть без обмежень електропостачання. За командою Укренерго ліміти споживання будуть застосовані лише з 16:00 по 20:00. На жаль, внаслідок руйнувань енергоінфраструктури Одещини, в області продовжуються екстрені відключення світла", - пише ДТЕК.

З 16:00 до 20:00 у Києві ліміт споживання складе 1233 МВт. Київщина - 882 МВт; Дніпропетровщина - 1494 МВт.