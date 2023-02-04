У Києві, Київщині та Дніпропетровщині послаблять обмеження електроенергії
Завтра, 5 лютого, Київ, Київська область та Дніпропетровщина до 16:00 будуть без обмежень електроенергії
Про це повідомляє офіційний телеграм-канал ДТЕК.
"Завтра Київ, Київщина та Дніпропетровщина в першу половину дня будуть без обмежень електропостачання. За командою Укренерго ліміти споживання будуть застосовані лише з 16:00 по 20:00. На жаль, внаслідок руйнувань енергоінфраструктури Одещини, в області продовжуються екстрені відключення світла", - пише ДТЕК.
З 16:00 до 20:00 у Києві ліміт споживання складе 1233 МВт. Київщина - 882 МВт; Дніпропетровщина - 1494 МВт.
- 3 лютого повідомлялося, що в Одесі через аварію знеструмлені 4 райони: Суворівський, Малиновський і Приморський райони Одеси та частина Одеського району.
- У зв’язку зі складною ситуацією, яка сталася на Одещині внаслідок аварії на одній із високовольтних підстанцій, прем’єр-міністр Денис Шмигаль доручив протягом доби завезти до Одеси всі потужні генератори, які є в наявності у Міністерства енергетики.
- Ввечері 4 лютого повідомлялося, що в Одеській області через масштабну аварію на підстанції без світла залишилися майже 500 тис. абонентів. Наразі підключені до електропостачання об’єкти, які подають місту воду і тепло.
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