"Справа Хізб ут-Тахрір": окупанти заарештували двох кримськотатарських активістів, Денісова закликає світ реагувати

Про це повідомила уповноважена Верховної Ради з прав людини Людмила Денісова у Facebook.



"Мурасов та Абдуллаєв перебуватимуть в СІЗО Сімферополя до 11 жовтня за безпідставним звинуваченням "в участі в організації "Хізб ут-Тахрір"", - написала вона.



Денісова заявила, що вони є громадськими активістами, які систематично відвідували політично мотивовані суди над співвітчизниками, підтримували сім’ї політв’язнів.



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"Абдуллаєв хворіє на цукровий діабет другого типу, що потребує особливого лікування та спостереження. Перебування в СІЗО загрожує його життю", - повідомила уповноважена.



Омбудсмен закликала світ відреагувати на незаконні арешти.



"Міжнародна підтримка сприятиме боротьбі за права людей у тимчасово окупованому Криму та звільненню всіх незаконно ув’язнених бранців Кремля",- підсумувала Денісова.

Нагадаємо, 17 серпня в 4 ранку по окупованому Криму розпочалась облава ФСБ на кримськотатарських активістів.

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