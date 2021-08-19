"Справа Хізб ут-Тахрір": окупанти заарештували двох кримськотатарських активістів, Денісова закликає світ реагувати
Окупантський "Ленінський районний суд м. Севастополя" в Криму заарештував громадян України Рустема Мурасова та Заура Абдуллаєва на 2 місяці
Про це повідомила уповноважена Верховної Ради з прав людини Людмила Денісова у Facebook.
"Мурасов та Абдуллаєв перебуватимуть в СІЗО Сімферополя до 11 жовтня за безпідставним звинуваченням "в участі в організації "Хізб ут-Тахрір"", - написала вона.
Денісова заявила, що вони є громадськими активістами, які систематично відвідували політично мотивовані суди над співвітчизниками, підтримували сім’ї політв’язнів.
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"Абдуллаєв хворіє на цукровий діабет другого типу, що потребує особливого лікування та спостереження. Перебування в СІЗО загрожує його життю", - повідомила уповноважена.
Омбудсмен закликала світ відреагувати на незаконні арешти.
"Міжнародна підтримка сприятиме боротьбі за права людей у тимчасово окупованому Криму та звільненню всіх незаконно ув’язнених бранців Кремля",- підсумувала Денісова.
- Нагадаємо, 17 серпня в 4 ранку по окупованому Криму розпочалась облава ФСБ на кримськотатарських активістів.
- В результаті затримали 5 чоловіків.
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