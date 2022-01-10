"Справа може бути сфабрикованою і політично вмотивованою": Український ПЕН вимагає від Італії звільнити режисера Лавренчука
Український ПЕН опублікував заяву із вимогою звільнити і повернути в Україну театрального режисера Євгена Лавренчука, якого заарештували в Італії на запит Російської Федерації
Про це йдеться на сайті PEN Ukraine.
"Ми вважаємо, що справа Євгена Лавренчука може бути сфабрикованою і політично вмотивованою. Влада держави-агресора, яка вісім років тому розв'язала війну проти України, продовжує боротися з митцями і журналістами, незгодними з її політикою", - йдеться в заяві.
Український ПЕН наголошує на неприпустимості екстрадиції Євгена Лавренчука до Росії, де силовики постійно катують в'язнів. Екстрадиція до таких держав заборонена міжнародними стандартами прав людини. За останні роки через російські тюрми пройшли сотні українських політв'язнів, які були піддані катуванням. 127 українців переслідуються за політичними мотивами і нині перебувають у в'язницях чи під домашнім арештом у Росії та тимчасово окупованому Криму. Їхні справи свідчать, що в Росії немає місця правосуддю, а життя та здоров'я політв'язнів постійно перебувають під загрозою через катування і неприпустимі умови утримання в пенітенціарних закладах.
"Ми закликаємо український уряд робити все можливе для звільнення і повернення в Україну Євгена Лавренчука. Ми також звертаємося до італійських колег - письменників, митців, журналістів - не залишатися осторонь і вимагати від правоохоронних органів Італії не піддаватися на тиск Росії, забезпечити неупереджений розгляд справи українського режисера і пам'ятати, що екстрадиція до держав, практикою яких є катування, заборонена", - йдеться у зверненні.
Станом на 10 січня заяву підписали 45 українських діячів, а саме:
- Мирослав Маринович, публіцист, почесний президент Українського ПЕН
- Микола Рябчук, письменник, публіцист, почесний президент Українського ПЕН
- Андрій Курков, письменник, президент Українського ПЕН
- Остап Сливинський, письменник, віцепрезидент Українського ПЕН
- Тетяна Терен, журналістка, виконавча директорка Українського ПЕН
- Ірина Славінська, журналістка, членкиня Виконавчої ради Українського ПЕН
- Тамара Гундорова, професорка, літературознавиця, членкиня Виконавчої ради Українського ПЕН
- Ярослав Грицак, історик, професор УКУ
- Сергій Жадан, письменник
- Віталій Портников, журналіст
- Мирослава Барчук, журналістка, телеведуча
- Євген Захаров, правозахисник
- Ігор Козловський, релігієзнавець, історик, письменник, громадський діяч
- Вадим Карп’як, журналіст
- Андрій Любка, письменник
- Леонід Фінберг, видавець
- Костянтин Сігов, філософ, викладач НаУКМА
- Вахтанґ Кебуладзе, філософ, публіцист, перекладач, професор КНУ ім. Тараса Шевченка
- Діана Клочко, мистецтвознавиця, лекторка
- Олесь Ільченко, письменник
- Наталка Білоцерківець, поет
- Володимир Рафєєнко, письменник, літературознавець
- Олексій Панич, філософ, перекладач
- Галина Койнаш, журналістка
- Наталка Сняданко, письменниця, перекладачка
- Василь Махно, письменник
- Елеонора Соловей, літературознавиця
- Ольга Муха, менеджера культури, дослідниця
- Борис Херсонський, поет, клінічний психолог, ректор КІСПП
- Олена Стяжкіна, історикиня, письменниця
- Андрій Бондар, автор
- Олександр Мотиль, письменник
- Віктор Морозов, перекладач
- Микола Семена, журналіст
- Анна Вовченко, перекладачка
- Наталія Бельченко, поетка, перекладачка
- Віталій Чернецький, літературознавець, перекладач
- Олег Коцарев, письменник, журналіст
- Ольга Лучук, літературознавиця, доцентка ЛНУ ім. Івана Франка
- Галина Вдовиченко, письменниця
- Степан Процюк, письменник
- Олексій Нікітін, письменник
- Ірина Цілик, письменниця, кінорежисерка
- Юрій Матевощук, менеджер культури, перекладач
- Тарас Лучук, літературознавець, перекладач.
Довідка: Євген Лавренчук народився у Львові, де закінчив польську школу імені Марії Магдалени. У 2003 році він закінчив Російську академію театрального мистецтва, пізніше вивчав вищі курси хореографії в Університеті імені Марії Кюрі-Склодовської у Польщі.
У 2004 році він зареєстрував "Польський Театр у Москві", але у 2014 році покинув Росію на знак незгоди з політикою держави.
З 2018 року до 2021 року він був головним режисером Одеського національного академічного театру опери та балету. З червня 2018 року Лавренчук є експертом Українського культурного Фонду, а з березня 2021 року - заслужений артист України. Також режисер є лауреатом державної театральної Премії імені Леся Курбаса.
Євгена Лавренчука затримали в Неаполі 17 грудня, про це стало відомо 3 січня. Його затримали перед посадкою на літак до Львова, де режисер мав вести вечір пам'яті Романа Віктюка. Російська сторона звинувачує українського режисера у фінансових порушеннях, які він нібито скоїв вісім років тому, працюючи в Росії.
- Як повідомлялося раніше, режисера Лавренчука заарештували на період розгляду екстрадиційного запиту РФ, МЗС України тримає справу на контролі.
- Згодом мати затриманого Ірина Лавренчук висловила сподівання, що її сина не екстрадують в Росію.
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