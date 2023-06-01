Про це "Радіо Свобода" сказав дипломат, колишній посол України в США Валерій Чалий.

"Я думаю, він не хоче виїжджати, побоюється виїжджати з країни. Але причина не в тому, що всі говорять, що його заарештують, МКС. Ні. Туреччина не ратифікувала статут МКС. Вона на своїй території такі речі, звісно, робити не буде. І це 100%. Тому не в цьому причина. Він боїться виїжджати взагалі з Росії. Останній раз, якщо я не помиляюся, це було 19 грудня минулого року", - сказав Чалий.