Справа не в можливому арешті: дипломат Чалий пояснив, чому Путін не поїде на інавгурацію Ердогана
Президент РФ Володимир Путін не їде на інавгурацію Реджепа Ердогана не тому, що боїться арешту. Туреччина на ратифікувала Римський статут МКС
Про це "Радіо Свобода" сказав дипломат, колишній посол України в США Валерій Чалий.
"Я думаю, він не хоче виїжджати, побоюється виїжджати з країни. Але причина не в тому, що всі говорять, що його заарештують, МКС. Ні. Туреччина не ратифікувала статут МКС. Вона на своїй території такі речі, звісно, робити не буде. І це 100%. Тому не в цьому причина. Він боїться виїжджати взагалі з Росії. Останній раз, якщо я не помиляюся, це було 19 грудня минулого року", - сказав Чалий.
- Спікер держдуми РФ В'ячеслав Володін поїде замість Путіна на інавгурацію переобраного президента Туреччини Реджепа Ердогана.
- 17 березня Міжнародний кримінальний суд у Гаазі видав ордер на арешт президента Росії Володимира Путіна. Його підозрюють у примусовій депортації українських дітей.
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