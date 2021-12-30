Справа Порошенка є репутаційною для України, - нардепка Клименко
Нардепка Юлія Клименко заявила, що справа проти Петра Порошенка може вдарити по міжнародній підтримці Україні
Про це вона сказала у ефірі "Змістовно з Єгором Чечериндою" на Еспресо.TV.
"Наскільки я пам'ятаю, я не була політиком в той час, але блокада почалась військовими, активістами ідеякими політичними силами. Ініціатором блокади не була влада на той момент, а була громадськість. А після цього влада, розуміючи, що діватися нікуди, запровадила її. Давайте історично подивимося", - заявила Клименко.
Вона звернула увагу на інший аспект справи.
"Мене в цій ситуації хвилюють ці розмови. Ви розумієте, якщо українська влада торгує з окупованими територіями і при цьому ми просимо продовження санкцій від міжнародних партнерів. Ось тут найгірше, що може бути, бо ми самі просимо санкції проти РФ, але самі з нею торгуємо. Ця справа є репутаційна для України. Це є можливість втратити санкції наших міжнародних партнерів", - підсумувала нардепка.
- Нагадаємо, лідера ОПЗЖ Віктора Медведчука підозрюють у змові з українськими високопосадовцями для зриву контракту про постачання вугілля з Південної Африки на початку російської агресії. Також слідство вважає, що Медведчук брав участь в організації схеми контрабанди вугілля з ОРДЛО, в результаті якої проросійські терористи отримали понад 200 млн грн.
- СБУ вручила підозру у цій справі ексміністру енергетики Демчишину. За версією СБУ, він примусив керівників державної енергогенеруючої компанії укласти кілька угод з представниками ОРДЛО щодо постачання вугілля на загальну суму понад 3 млрд грн. У результаті протиправних дій міністра у розпорядження терористів надійшло понад 200 млн грн.
- Державне бюро розслідувань заявило, що Порошенку повідомили про підозру у цій справі. Його звинувачують у держзраді та сприянні діяльності терористичних організацій "ЛНР" та "ДНР".
- Порошенко перебуває закордоном та планує повернутись до України в першій половині січні.
- У Офісі генпрокурора у коментарі повідомили, що погодили арешт Порошенка з можливістю внесення застави в 1 млрд грн. У Печерському суді Києва заявили, що дозволили затримати п'ятого президента з метою доставки до суду. Згодом в суді додали, що не отримали клопотання щодо запобіжного заходу.
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