Про це в ексклюзивному інтерв’ю телеканалу "Еспресо" заявив відомий український підприємець і політик Костянтин Жеваго.

"Наскільки мені відомо, в певних людей є зацікавленість у деяких моїх активах в Україні, які арештовують той же Печерський та інші суди за поданням ДБР", – розповів підприємець.

За його словами, під приводом деолігархізації руками ДБР хочуть знищити успішний український бізнес.

"Мене обізвали олігархом, хоча я не є ним, я – успішний підприємець, який створює тисячі робочих місць. Не вважаю себе олігархом, бо хто може мені сказати, що маю якийсь стосунок до держави. Все це не витримує жодної критики ні в Україні, ні за кордоном", – зазначив Жеваго.

Як приклад прозорості свого бізнесу розповів, що його компанія однією із перших в Україні почала котуватись на Лондонській біржі акцій, перед тим здобувши IPO (перший публічний продаж акцій приватної компанії, – ред.), який вказує на законність та прозорість активів. Жеваго вважає, що ситуація, яка склалася, дуже вигідна Офісу президента, який роздає команди і ДБР, і прокуратурі, і який має вплив на Печерський суд.

"Ми його сприймаємо так само, як якийсь замовний суд у Москві чи в колишніх диктатурах", – наголосив підприємець.

"Ця справа насправді приносить багато негативного піару, бо люди не розуміють, чи насправді я винен, чи ні. Тому хочу якомога швидше довести справу або до закриття, або до розгляду в суді. Пройдемо першу інстанцію, другу і дійдемо до Верховного Суду, де, я сподіваюся, правосуддя все ж є", – заявив Костянтин Жеваго.

Довідково:

ДБР звинувачує Костянтина Жеваго у розтраті чужих коштів. За висновками слідчих, в 2007-2014 роках банк "Фінанси і Кредит" виступив поручителем по кількох кредитах перед іноземними банками. Фірми, які ці кредити отримали, регулярно їх обслуговували, і у банків не було жодних претензій. Але в 2015 році НБУ несподівано для всіх увів у "Фінанси і Кредит" тимчасову адміністрацію. Через це іноземні банки перестрахувалися і примусово списали кошти з банку "Фінанси і Кредит" як поручителя.

У цьому списанні коштів ДБР звинуватило Костянтина Жеваго, як бенефіціарного власника "Фінанси і Кредит".

Юридичний офіс підприємця вказує на те, що списання коштів відбулось вже після введення Нацбанком тимчасової адміністрації. В той час призначений акціонерами менеджмент банку був відсторонений від управління банком, тоді як сам Жеваго не був посадовою особою. Тому відповідати за списані з банку кошти мають ті, хто в той час управляв банком і мав тому запобігти, а це Фонд гарантування вкладів та призначена ним тимчасова адміністрація.