Сприяв захопленню нерухомості на набережній Дніпра: екскомандиру бригади ТрО оголосили підозру
У суботу, 14 жовтня, колишньому командиру військової частини з Дніпра повідомили про підозру в незаконному відчуженні на користь частини двох великих торгових павільйонів на міській набережній
Про це інформують пресслужби Офісу генпрокурора і ДБР.
За даними слідства, підозрюваний у березні 2022 року видав незаконний наказ про примусове відчуження під час воєнного стану на користь військової частини нерухомого майна декількох юридичних осіб у місті Дніпро. Це майно розташоване на двох земельних ділянках поблизу річки Дніпро площею 1,3 га.
Фото: Офіс генпрокурора
Водночас у документі не було вказано для яких саме підрозділів це майно призначене. Крім того, одразу після появи цього документу під охороною одного з добровольчих формувань Дніпровської територіальної громади, яке не мало жодного відношення ні до військової частини, ні до державних органів, ці павільйони були захоплені та розібрані. А земля, на якій вони розміщувались, огороджена та розпочата підготовча робота з приватного будівництва.
Такими неправомірними діями власникам павільйонів - фізичним та юридичним особам - завдано збитків на 21 млн грн.
Висновком судової військової експертизи підтверджено незаконність наказу та дій командира.
Фото: Офіс генпрокурора
Наразі на земельні ділянки накладено арешт. Вирішується питання щодо обрання підозрюваному запобіжного заходу.
Колишньому командиру військової частини повідомлено про підозру у перевищенні військовою службовою особою влади чи службових повноважень. Санкція статті передбачає позбавлення волі на строк до 12 років.
Фото: Офіс генпрокурора
Крім того, працівники ДБР ініціювали клопотання щодо застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою з можливістю внесення застави у розмірі 21 млн грн.
Фото: Офіс генпрокурора
Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.
- У межах 260 кримінальних проваджень, пов'язаних із роботою центрів комплектування та військово-лікарських комісій, у 2023 році Державне бюро розслідувань арештували майно хабарників на понад 3,2 млн грн.
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