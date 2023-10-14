Сприяв захопленню нерухомості на набережній Дніпра: екскомандиру бригади ТрО оголосили підозру

Про це інформують пресслужби Офісу генпрокурора і ДБР.

За даними слідства, підозрюваний у березні 2022 року видав незаконний наказ про примусове відчуження під час воєнного стану на користь військової частини нерухомого майна декількох юридичних осіб у місті Дніпро. Це майно розташоване на двох земельних ділянках поблизу річки Дніпро площею 1,3 га.

Фото: Офіс генпрокурора

Водночас у документі не було вказано для яких саме підрозділів це майно призначене. Крім того, одразу після появи цього документу під охороною одного з добровольчих формувань Дніпровської територіальної громади, яке не мало жодного відношення ні до військової частини, ні до державних органів, ці павільйони були захоплені та розібрані. А земля, на якій вони розміщувались, огороджена та розпочата підготовча робота з приватного будівництва.

Такими неправомірними діями власникам павільйонів - фізичним та юридичним особам - завдано збитків на 21 млн грн.

Висновком судової військової експертизи підтверджено незаконність наказу та дій командира.

Фото: Офіс генпрокурора

Наразі на земельні ділянки накладено арешт. Вирішується питання щодо обрання підозрюваному запобіжного заходу.

Колишньому командиру військової частини повідомлено про підозру у перевищенні військовою службовою особою влади чи службових повноважень. Санкція статті передбачає позбавлення волі на строк до 12 років.

Фото: Офіс генпрокурора

Крім того, працівники ДБР ініціювали клопотання щодо застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою з можливістю внесення застави у розмірі 21 млн грн.

Фото: Офіс генпрокурора

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.