"Спроба вчинити теракти": Лукашенко заявив про затримання сімох "терористів"

Про це повідомляє "Белта".



"Міністр внутрішніх справ мені доповів. Сьогодні вночі - вчора вдень затримали шістьох або сімох людей, які намагалися вчинити теракти. Деякий (час) ми просто спостерігали і чекали, коли вони під камеру це зроблять. Усе зняли. Проти державних службовців, особливо проти працівників прокуратури, і навіть на суддів уже покотили. Сімох людей затримали", - сказав Лукашенко.



Він додав, що ще одному "терористу" вдалося втекти до Росії. Лукашенко впевнений, що в РФ його зловлять та видадуть Білорусі.



Нагадаємо, 10 березня голова підконтрольного режиму Лукашенка білоруського КДБ Іван Тертель заявив, що з України до країни нібито поставляється "зброя для терактів".