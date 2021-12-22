"Спроба вчинити теракти": Лукашенко заявив про затримання сімох "терористів"
Самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко заявив, що в Білорусі затримали семеро людей за спробу "вчинити теракти"
Про це повідомляє "Белта".
"Міністр внутрішніх справ мені доповів. Сьогодні вночі - вчора вдень затримали шістьох або сімох людей, які намагалися вчинити теракти. Деякий (час) ми просто спостерігали і чекали, коли вони під камеру це зроблять. Усе зняли. Проти державних службовців, особливо проти працівників прокуратури, і навіть на суддів уже покотили. Сімох людей затримали", - сказав Лукашенко.
Він додав, що ще одному "терористу" вдалося втекти до Росії. Лукашенко впевнений, що в РФ його зловлять та видадуть Білорусі.
- Нагадаємо, 10 березня голова підконтрольного режиму Лукашенка білоруського КДБ Іван Тертель заявив, що з України до країни нібито поставляється "зброя для терактів".
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