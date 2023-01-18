Спробували винести камеру: телеканал "Еспресо: Біла Церква" намагались пограбувати

Про це передає Еспресо.

Опівдні 20-річний чоловік зайшов на студію та спробував прихопити дороговартісну камеру. Але грабіжнику не вдалось її винести. При собі він мав ніж та алкоголь.

На місце інциденту прибули правоохоронці, які задокументували даний злочин. Поліціянти забрали молодика до відділку для встановлення всіх деталей інциденту.