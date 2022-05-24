Спрощено механізм передачі в сім’ю усиновлювачів українських дітей, тимчасово евакуйованих в інші держави
Урядовим рішенням врегульовано механізм передання дитини, тимчасово евакуйованої (переміщеної) на територію іншої держави, в сім’ю усиновлювачів
Про це йдеться на сайті Міністерства соціальної політики.
До прийняття цього рішення усиновлювачі були зобов’язані особисто забрати дитину із закладу чи сім’ї, в якій її виховували, за присутності представника служби у справах дітей. Проте в умовах воєнного стану присутність представника служби у справах дітей за кордоном для передачі дитини усиновлювачам є великою проблемою. Відтак урядовим рішенням передбачено можливість передання дитини за умови набуття чинності відповідного рішення суду за присутності представника консульської установи України.
За даними Мінсоцполітики, наразі з різних закладів евакуювали понад шість тисяч дітей, з них понад 3,7 тис. дітей – за межі України. У складі сімейних форм виховання евакуювали понад 4 тисячі дітей, з них понад три тисячі – за межі України.
Серед евакуйованих діток є такі, рішення про усиновлення яких уже ухвалив суд. Зокрема, 5 дітей, які перебувають за межами України, усиновили громадяни США й Італії. Упродовж двох-трьох тижнів набудуть законної сили судові рішення стосовно ще 10 дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування, усиновлених громадянами США та Італії.
- За даними ООН, з початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну понад 6,5 млн українців вимушено виїхало за кордон.
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