Спрощено механізм передачі в сім’ю усиновлювачів українських дітей, тимчасово евакуйованих в інші держави

Про це йдеться на сайті Міністерства соціальної політики.

До прийняття цього рішення усиновлювачі були зобов’язані особисто забрати дитину із закладу чи сім’ї, в якій її виховували, за присутності представника служби у справах дітей. Проте в умовах воєнного стану присутність представника служби у справах дітей за кордоном для передачі дитини усиновлювачам є великою проблемою. Відтак урядовим рішенням передбачено можливість передання дитини за умови набуття чинності відповідного рішення суду за присутності представника консульської установи України.

За даними Мінсоцполітики, наразі з різних закладів евакуювали понад шість тисяч дітей, з них понад 3,7 тис. дітей – за межі України. У складі сімейних форм виховання евакуювали понад 4 тисячі дітей, з них понад три тисячі – за межі України.

Серед евакуйованих діток є такі, рішення про усиновлення яких уже ухвалив суд. Зокрема, 5 дітей, які перебувають за межами України, усиновили громадяни США й Італії. Упродовж двох-трьох тижнів набудуть законної сили судові рішення стосовно ще 10 дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування, усиновлених громадянами США та Італії.