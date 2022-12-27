США активізували боротьбу з Ісламською державою у Сирії, - WSJ
Сили США посилили військову активність проти бойовиків угрупованні ІД у Сирії, провівши майже десяток ризикованих повітряних та наземних операцій в останні тижні з метою ліквідації або захоплення високопоставлених бойовиків ІД у цій державі.
Про це йдеться у повідомленні The Wall Street Journal із посиланням на офіційних представників Центрального командування США.
"Військові провели у грудні щонайменше 10 операцій і рейдів", - зазначається у повідомленні.
При цьому уточнюється, що застосовувалися, зокрема, гелікоптери, а також сухопутна техніка.
Це включало, зокрема, три операції минулого вівторка, проведених США у взаємодії із союзними Сирійськими демократичними силами. У результаті були затримані шість бойовиків "Ісламської держави".
Крім того, повідомляється про рейди у період із жовтня по грудень, які призвели або до ліквідації або до полону керівників ІД у регіоні.
- 12 липня унаслідок удару безпілотника США у Сирії загинув лідер ІДІЛ Магер аль-Агал.
- Вже в жовтні сили спеціальних операцій США завдали двох ударів по "Ісламській державі" на Півночі Сирії, ліквідувавши трьох високопоставлених осіб, відповідальних за озброєння та вербування бійців і планування нападів.
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