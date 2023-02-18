США будуть звертатись до всіх, хто допомагає РФ обходити санкції, попереджаючи про наслідки
Сполучені Штати безпосередньо звернуться до фірм, які беруть участь у схемах обходу санкцій проти Росії, погрожуючи їм серйозними наслідками
Про це сказав заступник міністра фінансів США Уоллі Адейємо, інформує BBC.
"Ми збираємося безпосередньо звернутися до цих компаній і дуже ясно сказати: вибирайте самі. Ви можете продовжувати робити щось, що вигідно Росії, і надавати їй відчутну підтримку, але тоді ви ризикуєте втратити доступ до європейської економіки, економіки США, економіки Британії. Вибір ваш. Ми готові до таких дій", - сказав заступник міністра фінансів США.
За словами Уоллі Адейемо, американців щодо цього особливо турбують фірми з Об'єднаних Арабських Еміратів, Ірану, Туреччини та деяких безпосередніх сусідів Росії.
Заступник міністра фінансів сказав, що США звернуться і до банків, які працюють у Сполучених Штатах, Євросоюзі, Британії та Японії, і попросять їх попередити їхніх клієнтів, що ті ризикують втратити доступ до фінансових послуг у цих країнах, якщо будуть викриті у співучасті в обході санкцій проти Росії.
- Нагадаємо, США і G7 запровадять проти РФ новий великий пакет санкцій до 24 лютого.
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