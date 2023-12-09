Візит Єрмака в США планувався під те, що Сенат проголосує і тоді "кардинал Рішельє" повертається в Україну, майже на білому коні, як той, хто порішав. Не вийшло. І порішати він не може. Це не його рівень, а авторитету в нього серед республіканців, як і в київського таксиста — нуль.

Ми ніяк вже не зможемо вплинути на процес у США. Все залежить від того, чи зможуть в процесі перемовин республіканці дотиснути Байдена. Якщо він піде на компроміс, то республіканці проголосують. Але для Байдена погодитися на фінансування посилення кордону з Мексикою — це заходити в президентські перегони зразу з поразкою. Скоріше за все, може бути досягнутий якийсь компроміс на рівні виділення грошей не в повному обсязі, як на кордон, так і на допомогу Україні, Ізраїлю та Тайваню. Але на це є лише тиждень. Якщо не встигають, то все переноситься на наступний рік.

Попри те, що у республіканців багато виборців ультимативно вимагають надати допомогу Ізраїлю, а допомога Ізраїлю прив'язана Байденом до України та Тайваню, але вірогідність того, що республіканці погодяться і проголосують — дуже невисока. Це треба розуміти.

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І ще одне. Гроші — це лише половина справи. Після голосування треба ще заплатити та доставити все необхідне в Україну, а це час. Треба відремонтувати пошкоджену техніку, а це час. Логістика та ремонт вимагають часу. Про це теж не треба забувати.

Чи вірю я, що компроміс буде знайдений? Так. Невідомо коли. Нам потрібно вчора. Але вибори президента США для республіканців важливіші за всі зовнішні фактори, і вони будуть використовувати проблеми України, щоб тиснути на Байдена. Це цинічно, але факт. Але ж наша влада підготувалася до подібного сценарію і за 22 місяці після повномасштабного вторгнення розбудувала потужне вітчизняне виробництво зброї та бк. Чи ні? Якщо ні, то чому?

А поки влада шукає відповідь на це запитання, то ми будемо сподіватися, що в США знайдуть компроміс, і буде проголосовано за виділення грошей Україні.

У будь-якому випадку зараз від нас нічого не залежить. Чекаємо.

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Про автора. Борислав Береза, громадський діяч, колишній народний депутат України

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