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США додали РФ і Китай у перелік держав, де американцям загрожує незаконне затримання

19 липня, 2022 вiвторок
18:45
Світ Сенат США

Державний департамент США запровадив індикатор ризику в рекомендаціях щодо подорожей – D, який позначає можливість незаконного затримання в країнах перебування

Про це повідомляє Bloomberg з посиланням на рішення Державного департаменту США.

Відомо, що індикатор можливості незаконного затримання – D – буде присвоєно Венесуелі, Ірану, Китаю, М’янмі, Північній Кореї та Росії.

Крім того, президент США Джо Байден підписав указ, спрямований на протидію незаконному затриманню американців за кордоном. Документ передбачає державну підтримку для сімей тих, хто неправомірно опинився затриманим за кордоном.

Указ також дозволяє Сполученим Штатам накладати фінансові та візові санкції на тих, хто відповідальний за несправедливе утримання громадян США, незалежно від того, чи є викрадач терористичною мережею чи державним діячем.

  • 16 червня Держдепартамент США заявив, що йому відомо про третього американця, який їздив в Україну воювати проти Росії, але "останніми тижнями" був визнаний зниклим безвісти.
  • 15 червня, The Telegraph повідомив, що двоє колишніх американських військових імовірно потрапили в полон під час бойових дій з переважаючими російськими силами під Харковом За даними видання, обоє служили добровольцями в одному з підрозділів української армії. Вони стали першими американцями на війні, котрі опинилися в полоні у росіян.  Пізніше Джо Байден заявив, що йому доповіли про трьох зниклих безвісти в Україні військових. Він закликав американців не їздити до України зараз.

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