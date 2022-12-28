США допоможуть Україні зберегти роботу енергосистеми протягом зими, - посол Брінк
Сполучені Штати Америки продовжують підтримувати Україну й допоможуть нашій країні зберегти енергосистему працездатною протягом зими
Про це повідомила амбасадорка США в Україні Бріджет Брінк.
"Ми підтримуємо Україну", - сказала вона.
Посол заявила, що посольство в Києві "пишається тим, що виконує місію держсекретаря, працюючи день і ніч з українськими партнерами, щоб допомогти зберегти енергосистему працездатною протягом зими".
- 15 грудня США передали Києву спецтехніку та генератори для котелень та станцій теплопостачання. За програмою міжнародної технічної допомоги USAID надав КП "Київтеплоенерго" на безоплатній основі 4 екскаватори та понад 130 генераторів.
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