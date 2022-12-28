Про це повідомила амбасадорка США в Україні Бріджет Брінк.

"Ми підтримуємо Україну", - сказала вона.

Посол заявила, що посольство в Києві "пишається тим, що виконує місію держсекретаря, працюючи день і ніч з українськими партнерами, щоб допомогти зберегти енергосистему працездатною протягом зими".

15 грудня США передали Києву спецтехніку та генератори для котелень та станцій теплопостачання. За програмою міжнародної технічної допомоги USAID надав КП "Київтеплоенерго" на безоплатній основі 4 екскаватори та понад 130 генераторів.

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