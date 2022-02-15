США досі не отримали відповіді РФ на письмові пропозиції щодо гарантій безпеки в Європі, - Держдеп

Про це це він заявив на брифінгу, передає Укрінформ.



"Ми досі не отримали відповіді (від Росії, - ред.)", - зазначив Нед Прайс.



Речник додав, що очільник МЗС РФ Сергій Лавров повідомив держсекретарю Ентоні Блінкену, що Росія буде готова до перемовин, коли підготує відповідь на безпекові пропозиції США.



За словами Неда Прайса, американська та російська сторони поки не обговорюють дату та подробиці майбутніх переговорів. Він зазначив, що наступним кроком буде отримання від РФ відповіді, яка потребуватиме часу для оцінки.



Речник Держдепу заявив про готовність США до продовження діалогу за умови деескалації навколо України та виконання домовленостей сторонами.

Нагадаємо, раніше Держсекретар Ентоні Блінкен заявив, що США надали відповідь Росії на "гарантії безпеки", але оприлюднювати її не планують.

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