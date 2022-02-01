США евакуюють з Білорусі сім'ї американських дипломатів через ескалацію Росією агресії щодо України
На тлі ескалації російської агресії щодо України США наказали своїм дипломатам виїхати з Білорусі
Про це інформує пресслужба Держдепу США.
"Державний департамент 31 січня 2022 року віддав розпорядження членам сімей державних службовців виїхати", - ідеться в повідомленні.
У відомстві наголосили, що посилення активності військ РФ біля українського кордону викликає занепокоєння, тому громадяни США в Білорусі або охочі відвідати країну мають зважати на непередбачувану ситуацію в регіоні.
Крім того, Держдеп США попередив про свавільне виконання законів у Білорусі та загрозу затримання.
Слідкуйте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
28.17
Купівля 28.17Продаж 28.5
-
EUR
Купівля 31.55Продаж 32.03
- Актуальне
- Важливе