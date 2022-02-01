США евакуюють з Білорусі сім'ї американських дипломатів через ескалацію Росією агресії щодо України

Про це інформує пресслужба Держдепу США.



"Державний департамент 31 січня 2022 року віддав розпорядження членам сімей державних службовців виїхати", - ідеться в повідомленні.



У відомстві наголосили, що посилення активності військ РФ біля українського кордону викликає занепокоєння, тому громадяни США в Білорусі або охочі відвідати країну мають зважати на непередбачувану ситуацію в регіоні.



Крім того, Держдеп США попередив про свавільне виконання законів у Білорусі та загрозу затримання.



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