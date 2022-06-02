Публіцист розповів про це в етері телеканалу "Еспресо".

"Руками українців може відбутися величезна справа переформатування світу: знищення режиму Путіна, роззброєння Росії, можливо і ядерне. А роззброєння Російської Федерації фактично означає стратегічне стримування Китаю. Знищуючи режим Путіна, Вашингтон послаблює можливості Пекіна. І це все хочуть зробити руками українців", - зазначив Бадрак.

Письменник додав, що в будь-якому разі головним суперником Сполучених Штатів Америки є Китай, а не Росія.

"Голова Об’єднаного комітету начальників штабі Збройних сил США генерала Марк Міллі у квітні сказав, що Сполученим Штатам треба зосередитися на головному супернику - Китаю. Адже до 2027 р Китай може захопити Тайвань, а до 2035 р - зрівнятися з військовим потенціалом США. А коли Міллі сказав, що війна Росії проти України може завершитися шляхом перемовин, це означає лише одне - головний військовик США засумнівався у нашій перемозі", - зауважив Валентин Бадрак.

Раніше президент США Джозеф Байден публічно пообіцяв надавати військову підтримку Тайваню в разі китайського вторгнення. Китай засудив заяви Байдена і протестував проти поглиблення офіційної двосторонньої взаємодії Вашингтона з Тайванем, який він вважає частиною своєї території, попри те, що ніколи не контролював її.

30 травня тридцять бойових літаків Китаю увійшли у повітряний простір Тайваню. Міністерство оборони острова заявило, що у відповідь в повітря піднялися тайванські винищувачі. За повідомленням тайванського міністерства, останнє китайське вторгнення здійснили 22 винищувачі, а також літаки радіоелектронної боротьби, раннього попередження і протичовнові літаки.

У Пекіні вважають, що Вашингтон намагається маніпулювати Китаєм у тайванському питанні та серйозно порушує принцип "одного Китаю".

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