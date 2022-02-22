США могли б не переносити посольство, а посадити в нас військові літаки, - політексперт Загородній

Про це він сказав у програмі "Змістовно з Єгором Чечериндою" на Еспресо.TV.



"Захід просував Мінськ - пан Блінкен особисто говорив про "особливий статус" і в ООН три рази за промову говорив про Мінські домовленості. Про Шольца і Макрона - це відомі речі". - заявив експерт.



Він заявив про нерозуміння через перенесення посольства США з Києва до Львова.



"Коли в громадянську війну в Лівії вони не переносили - навіть посла вбили. В Афганістані не переносили, в Грузіі, коли росіяни зайшли - теж. Як вони зробили в Грузії: коли вони розуміли, що є загроза, що розбомблять аеропорт - вони посадили там військові літаки. У нас могли б таке зробити, якбидуже хотіли", - сказав Загородній.



Він не виключив якихось джентельменських угод між Заходом та Росією.



"Ми повинні розуміти, що Росія зробила гірше, тому що це визнання - це нові санкції. Вона зняла нас з "гачка" - Мінська, якби ми виконували Мінськ - це був би розпад держави", - підсумував експерт.

Основний штат співробітників посольства США в Україні переїхав до Львова.

Заступниця Держсекретаря США Венді Шерман назвала тимчасовим переміщення американського посольства зі Львова до Києва.