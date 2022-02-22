США могли б не переносити посольство, а посадити в нас військові літаки, - політексперт Загородній
Політексперт Тарас Загородній вважає, що Захід теж хотів виконання Мінських угод
Про це він сказав у програмі "Змістовно з Єгором Чечериндою" на Еспресо.TV.
"Захід просував Мінськ - пан Блінкен особисто говорив про "особливий статус" і в ООН три рази за промову говорив про Мінські домовленості. Про Шольца і Макрона - це відомі речі". - заявив експерт.
Він заявив про нерозуміння через перенесення посольства США з Києва до Львова.
"Коли в громадянську війну в Лівії вони не переносили - навіть посла вбили. В Афганістані не переносили, в Грузіі, коли росіяни зайшли - теж. Як вони зробили в Грузії: коли вони розуміли, що є загроза, що розбомблять аеропорт - вони посадили там військові літаки. У нас могли б таке зробити, якбидуже хотіли", - сказав Загородній.
Він не виключив якихось джентельменських угод між Заходом та Росією.
"Ми повинні розуміти, що Росія зробила гірше, тому що це визнання - це нові санкції. Вона зняла нас з "гачка" - Мінська, якби ми виконували Мінськ - це був би розпад держави", - підсумував експерт.
- Основний штат співробітників посольства США в Україні переїхав до Львова.
- Заступниця Держсекретаря США Венді Шерман назвала тимчасовим переміщення американського посольства зі Львова до Києва.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
28.69
Купівля 28.69Продаж 29.3
-
EUR
Купівля 32.4Продаж 33.18
- Актуальне
- Важливе