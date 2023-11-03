"США можуть уникнути війни з РФ": експерт Семиволос назвав умову
Директор Центру близькосхідних досліджень Ігор Семиволос вважає, що США можуть уникнути війни з Росією, якщо будуть посилювати військову допомогу Україні
Таку думку він висловив в етері телеканалу "Еспресо"
"Зараз дуже важко спрогнозувати, чи буде війна між США та Росією або між США та Китаєм. Я думаю, що тій команді, яка працює в адміністрації Байдена щодо можливої війни з Росією, краще акцентувати свою увагу на допомозі Україні. Україна вже воює з Росією", - пояснив Семиволос.
Експерт наголосив, що від військової допомоги США Україні залежатиме, чи будуть американці воювати з РФ
"Чим більше в адміністрації Байдена будуть дбати про військову допомогу Україні, тим менше буде розмов про майбутню можливу війну з Росією. Їм не потрібно просто буде розглядати цей сценарій, якщо Росія зазнає поразки у війні проти України. Це саме стосується і Китаю", - додав він.
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