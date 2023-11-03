"США можуть уникнути війни з РФ": експерт Семиволос назвав умову

Таку думку він висловив в етері телеканалу "Еспресо"



"Зараз дуже важко спрогнозувати, чи буде війна між США та Росією або між США та Китаєм. Я думаю, що тій команді, яка працює в адміністрації Байдена щодо можливої війни з Росією, краще акцентувати свою увагу на допомозі Україні. Україна вже воює з Росією", - пояснив Семиволос.



Експерт наголосив, що від військової допомоги США Україні залежатиме, чи будуть американці воювати з РФ



"Чим більше в адміністрації Байдена будуть дбати про військову допомогу Україні, тим менше буде розмов про майбутню можливу війну з Росією. Їм не потрібно просто буде розглядати цей сценарій, якщо Росія зазнає поразки у війні проти України. Це саме стосується і Китаю", - додав він.

27 жовтня президент США Джо Байден зустрівся з очільником МЗС Китаю Ван Ї та наголосив на необхідності співпрацювати для розв'язання глобальних проблем.

Голова КНР Сі Цзіньпін заявив, що подальша доля людства залежить від того, чи зможуть Китай та США порозумітися одне з одним. Лідер Китаю висловив сподівання, що Національний комітет з американсько-китайських відносин продовжить виявляти підтримку "китайсько-американським відносинам і відіграватиме конструктивну роль у просуванні здорового і стабільного розвитку відносин між двома країнами".

Сполучені Штати та Китай домовилися спільно організувати зустріч лідерів Джо Байдена та Сі Цзіньпіна.