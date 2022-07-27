США нададуть $500 млн для фінансової підтримки України
США зробили внесок до Фонду кризового реагування ЄБРР у розмірі 500 мільйонів доларів
Про це повідомляє Europeng Bank.
Фінансування надходить у формі грантів на підтримку інвестицій. Це знаменує собою важливу віху в зусиллях Банку зі збору коштів, які наразі мобілізували близько 1 мільярда євро для України та постраждалих країн.
До цього нового внеску донорське фінансування становило понад 153 мільйони євро.
Президент ЄБРР Оділь Рено-Бассо сказала: "Це надзвичайно щедрий внесок, і ми принижені довірою, яку Сполучені Штати, наш єдиний найбільший акціонер, висловили нам. Угода про внески, яку ми підписуємо сьогодні між США та ЄБРР, прийшла саме в потрібний час. Ми почнемо розгортати його в Україні та сусідніх країнах, як тільки зможемо".
Наразі ЄБРР інвестував 650 мільйонів євро у відповідь на війну в Україні та планує використати 1 мільярд євро до кінця року.
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