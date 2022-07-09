США нададуть Україні $360 млн гуманітарної допомоги, - Блінкен
Державний секретар США Ентоні Блінкен за підсумками міністерської зустрічі "Групи двадцяти" у суботу оголосив про виділення Україні 360 мільйонів доларів гуманітарної допомоги
Про це повідомляє Agence France-Presse.
Він уточнив, що йтиметься про підтримку у вигляді їжі, питної води, грошової допомоги, екстреної медичної допомоги та притулків, а також координацію з гуманітарними організаціями.
При цьому Блінкен не сказав, коли саме буде надана гуманітарна допомога.
Раніше стало відомо, що міністерська зустріч "Групи двадцяти" цього разу завершилась без ухвалення спільного комюніке й спільного фото.
- 9 липня у Пентагоні повідомили, що новий пакет американської військової допомоги на $400 млн для України містить боєприпаси високої точності та підвищеної далекобійності.За словами високопоставленого представника Пентагону, ці снаряди є "новим типом" 155-мм боєприпасів для гаубиць, які були поставлені в Україну раніше. Йдеться про гаубиці M777.
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