США нададуть Україні $360 млн гуманітарної допомоги, - Блінкен

Про це повідомляє Agence France-Presse.

Він уточнив, що йтиметься про підтримку у вигляді їжі, питної води, грошової допомоги, екстреної медичної допомоги та притулків, а також координацію з гуманітарними організаціями.

При цьому Блінкен не сказав, коли саме буде надана гуманітарна допомога.

Раніше стало відомо, що міністерська зустріч "Групи двадцяти" цього разу завершилась без ухвалення спільного комюніке й спільного фото.

9 липня у Пентагоні повідомили, що новий пакет американської військової допомоги на $400 млн для України містить боєприпаси високої точності та підвищеної далекобійності.За словами високопоставленого представника Пентагону, ці снаряди є "новим типом" 155-мм боєприпасів для гаубиць, які були поставлені в Україну раніше. Йдеться про гаубиці M777.

Стежте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb