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США надали Україні 3D-принтери для друку запчастин до техніки на полі бою

16 вересня, 2023 субота
01:24
Війна з Росією прапори України та США

Україна отримала від США 3D принтери промислового рівня, здатні друкувати запчастини до техніки на полі бою

Про це повідомив помічник міністра оборони США із питань закупівель та утримання Вільям ЛаПлант, інформує "Голос Америки".

"Нарешті минулого місяця ми доставили їм, в Україну, ці промислові 3D-принтери, і минулого тижня завершилось їхнє навчання з роботи з цим принтером", - повідомив посадовець під час виступу у Центрі за нову американську безпеку.

За його словами, навчання з користування цими принтерами українці завершили минулого тижня.

"Йдеться про принтер розміром з вантажівку, навчання на якому закінчили українці, і на ньому вони можуть друкувати усі свої частини", - каже посадовець.

За його словами, поява цих принтерів "зовсім змінює справу", адже вони пришвидшують процес і відкривають нові можливості.

У Пентагоні також повідомили, що після початку російського вторгнення українці почали самостійно друкувати 3D запчастини. ЛаПланте натякнув, що вони не мали на це відповідних дозволів, але країни союзники допомогли Україні в цій ситуації.

"Ми навели з цим лад, разом з іншими країнами. Тепер вони мають всі пакети технічних даних”, - наголосив ЛаПланте.

  • 15 вересня секретар РНБО України Олексій Данілов повідомив, що США планують найближчим часом передати Україні понад 10 танків Abrams. Екіпажі, котрі керуватимуть бойовими машинами, вже проходять навчання.
Технології
США
допомога Україні
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