США назвали заяву Путіна про "геноцид на Донбасі" спробою перекласти провину за страждання, які завдала РФ

Про це йдеться на сторінці посольства у Twitter.

У четвер, 9 грудня, під час засідання Ради з питань розвитку громадянського суспільства та прав людини в Росії Володимир Путін заявив, що "те, що відбувається на Донбасі, нагадує геноцид".

У посольстві США відреагували на таку заяву, назвавши її неправдивою та безвідповідальною, а також відзначили, що підконтрольна РФ влада на тимчасово окупованому Донбасі "обмежує права людини та пригнічує свободу слова".

"Неправдиві звинувачення в геноциді небезпечні та безвідповідальні. Підконтрольна Росії влада на окупованому Донбасі порушує права людини, незаконно ув'язнює громадян України, пригнічує свободу слова та змушує українців отримувати російські паспорти", - йдеться у повідомленні.

Крім того, у посольстві США додали, що про злочини Росії на окупованих територіях знають у світі, і такі заяви - "очевидна спроба зняти із себе відповідальність".

"Світ це знає, і брехня Росії щодо Донбасу є ще однією очевидною спробою перекласти провину за страждання, які завдала Росія", - йдеться у повідомленні.

