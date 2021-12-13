США назвали заяву Путіна про "геноцид на Донбасі" спробою перекласти провину за страждання, які завдала РФ
Посольство США в Україні назвало небезпечною і безвідповідальною заяву президента Росії Володимира Путіна про те, що ситуація на Донбасі "нагадує геноцид"
Про це йдеться на сторінці посольства у Twitter.
У четвер, 9 грудня, під час засідання Ради з питань розвитку громадянського суспільства та прав людини в Росії Володимир Путін заявив, що "те, що відбувається на Донбасі, нагадує геноцид".
У посольстві США відреагували на таку заяву, назвавши її неправдивою та безвідповідальною, а також відзначили, що підконтрольна РФ влада на тимчасово окупованому Донбасі "обмежує права людини та пригнічує свободу слова".
"Неправдиві звинувачення в геноциді небезпечні та безвідповідальні. Підконтрольна Росії влада на окупованому Донбасі порушує права людини, незаконно ув'язнює громадян України, пригнічує свободу слова та змушує українців отримувати російські паспорти", - йдеться у повідомленні.
Крім того, у посольстві США додали, що про злочини Росії на окупованих територіях знають у світі, і такі заяви - "очевидна спроба зняти із себе відповідальність".
"Світ це знає, і брехня Росії щодо Донбасу є ще однією очевидною спробою перекласти провину за страждання, які завдала Росія", - йдеться у повідомленні.
- Нагадаємо, посольство США в Україні назвало брехнею та черговим актом агресії проти України закиди Росії про нібито рух українського судна "Донбас" до Керченської протоки.
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