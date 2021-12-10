"Черговий акт агресії проти України": США про заяви РФ щодо руху українського судна в Азовському морі
Посольство США в Україні назвало брехнею та черговим актом агресії проти України закиди Росії про нібито рух українського судна "Донбас" до Керченської протоки
Про це йдеться на сторінці посольства у Twitter.
"Неправдиві звинувачення Росії є частиною її невпинної кампанії з відволікання від її останніх агресивних провокаційних дій. Нові незаконні обмеження в Керченській протоці та Азовському морі - черговий акт агресії проти України", - йдеться у повідомленні.
Також у посольстві США наголосили, що судно "Донбас" має повне право перебувати у водах України, зокрема у Азовському морі.
- Нагадаємо, 9 грудня у ФСБ Росії заявила, що український корабель ВМС "Донбас" рухається у бік Керченської протоки та не реагує на вимоги змінити курс.
- Міністр оборони України Олексій Резніков назвав заяву ФСБ інформаційним вкидом з боку РФ і наголосив, що судно "Донбас" не заходило "у чутливі зони" та виконує завдання у територіальних водах України.
- Речник президента РВ Володимира Путіна Дмитро Пєсков назвав провокацією нібито підхід судна "Донбас" ВМС України до Керченської протоки та пригрозив "серйозними наслідками".
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
26.88
Купівля 26.88Продаж 27.16
-
EUR
Купівля 30.29Продаж 30.71
- Актуальне
- Важливе