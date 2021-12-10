"Черговий акт агресії проти України": США про заяви РФ щодо руху українського судна в Азовському морі

Про це йдеться на сторінці посольства у Twitter.



"Неправдиві звинувачення Росії є частиною її невпинної кампанії з відволікання від її останніх агресивних провокаційних дій. Нові незаконні обмеження в Керченській протоці та Азовському морі - черговий акт агресії проти України", - йдеться у повідомленні.



Також у посольстві США наголосили, що судно "Донбас" має повне право перебувати у водах України, зокрема у Азовському морі.

Нагадаємо, 9 грудня у ФСБ Росії заявила, що український корабель ВМС "Донбас" рухається у бік Керченської протоки та не реагує на вимоги змінити курс.

Міністр оборони України Олексій Резніков назвав заяву ФСБ інформаційним вкидом з боку РФ і наголосив, що судно "Донбас" не заходило "у чутливі зони" та виконує завдання у територіальних водах України.

Речник президента РВ Володимира Путіна Дмитро Пєсков назвав провокацією нібито підхід судна "Донбас" ВМС України до Керченської протоки та пригрозив "серйозними наслідками".