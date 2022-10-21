США не дали візи членам "Росатому", які хотіли взяти участь у конференції МАГАТЕ
Російська державна ядерна корпорація "Росатом" заявила, що США фактично заблокували участь російських представників у конференції з ядерної енергетики у Вашингтоні, не видавши їм в'їзні візи
Про це йдеться у повідомленні російської державної ядерної корпорації "Росатом".
"Вважаємо це проявом неповаги з боку США до МАГАТЕ - центральної міжнародної організації, що відповідає за співробітництво в галузі мирного використання атомної енергії. Відповідно до Угоди між МАГАТЕ і державою, що приймає захід під егідою Агентства, така держава зобов'язана забезпечити представникам країн-членів МАГАТЕ можливість взяти участь у заході, що проводиться на її території" - йдеться у повідомленні.
"Росатом" і "Ростехнадзор" планували взяти участь у міністерській конференції Міжнародного агентства з атомної енергії (МАГАТЕ) у Вашингтоні 26-28 жовтня, але досі не отримали віз.
Відомо, що у "Росатомі", створеному Путіним у 2007 році, заявили, що генеральний директор компанії Алєксєй Ліхачов замість цього візьме участь у конференції по відеозв'язку.
При цьому російська корпорація дорікнула, що без участі РФ конференція втрачає сенс.
- 19 жовтня в Енергоатомі заявили, що окупанти формують списки працівників станції, котрі підписали контракти з Росатомом, щоб мобілізувати частину з них на службу в росармію або рашистську територіальну оборону.
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