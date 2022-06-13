США не дозволять росіянам знищити українську культуру, - посол

Про це посол США Бріджит Брінк написала у твітері після зустрічі з українським шеф-кухарем Євгеном Клопотенком.

"Неймовірні українські смаки у 100 років тому вперед – у той час, як Росія намагається знищити українську націю та її культуру, її захисники, такі як Євген Клопотенко важливі як ніколи. США не залишаться осторонь і не дозволять цьому статися, а українська культура живе і процвітає", - зазначила Брінк.

У селі Іванкові Київської області, в неділю, 27 лютого, тривали запеклі бої, внаслідок яких було знищено місцевий музей з творами Марії Приймаченко.

24 березня на Київщині окупанти знищили старовинну дерев’яну церкву.

7 травня росіяни знищили Національний літературно-меморіальний музей Г.С. Сковороди у селі Сковородинівка біля Харкова.

13 травня внаслідок ракетних ударів окупантів в Одесі постраждала пам'ятка архітектури XIX століття. У Воронцовському палаці вибуховою хвилею пошкоджено вікна та елементи ліпнини.

З початку повномасштабної війни російські окупанти зруйнували чи пошкодили 388 культурних пам'яток. Такі дані станом на 10 червня опублікувало Міністерство культури.

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