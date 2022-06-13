США не дозволять росіянам знищити українську культуру, - посол
Сполучені Штати Америки не залишаться осторонь і не дозволять Росії знищити українську культуру
Про це посол США Бріджит Брінк написала у твітері після зустрічі з українським шеф-кухарем Євгеном Клопотенком.
"Неймовірні українські смаки у 100 років тому вперед – у той час, як Росія намагається знищити українську націю та її культуру, її захисники, такі як Євген Клопотенко важливі як ніколи. США не залишаться осторонь і не дозволять цьому статися, а українська культура живе і процвітає", - зазначила Брінк.
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