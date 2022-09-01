США не надали візи очільнику МВС РФ Колокольцеву для участі в заході ООН

Про це пише "Интерфакс" із посиланням на постпреда РФ при ООН Василя Небензю.

Колокольцев та інші силовики збиралися відвідати США для участі в саміті голів поліцейських служб країн ООН. Проте всій делегації було відмовлено у американських візах.

Небензя назвав це "кричущим порушенням прихильностей та зобов'язань угоди про штаб-квартири ООН".

Після початку війни з Україною Володимир Колокольцев потрапив під санкції ЄС та Великобританії. А США внесли його до списку санкцій ще у квітні 2018 року, він потрапив туди разом з іншими російськими силовиками за підозрою у втручанні в американські вибори. Проте у червні того ж року глава МВС отримав американську візу для участі в аналогічному заході під егідою ООН.

Нагадаємо, Росія також попросила США видати візу для Лаврова, щоб той взяв участь у сесії Генасамблеї ООН

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