Про це інформує Politico.

Зазначається, що рішення Лондона про поставки ракет дозволило американським чиновникам "зітхнути з полегшенням", оскільки в України тепер з'явиться зброя далекого радіусу дії і на адресу США буде менше критики у зв'язку з цим.

Один із співрозмовників наголосив, що, попри відмову передавати ATACMS, Вашингтон продовжить постачати Україні засоби протиповітряної оборони, такі як Patriot, а також боєприпаси та бронетехніку.

"З військової точки зору у нас відносно мало ATACMS, і ми також маємо стежити за тим, щоб ми мали власні запаси боєприпасів", - говорив у березні голова Об'єднаного комітету начальників штабів США генерал Марк Міллі.

Водночас Велика Британія погодилася надати далекобійні ракети Києву з однією умовою - вони не повинні бути використані за межами території України, зазначив один із співрозмовників Politico. Побоювання з приводу того, що ЗСУ почнуть завдавати ударів углиб Росії, залишаються однією з причин, чому Вашингтон відмовляється від постачання ATACMS.