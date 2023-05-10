США не планують відправляти далекобійні ракети в Україну, - Politico
Адміністрація президента США Джо Байдена відмовилася наслідувати приклад Великої Британії, яка оголосила про постачання далекобійних ракет Україні
Про це інформує Politico.
Зазначається, що рішення Лондона про поставки ракет дозволило американським чиновникам "зітхнути з полегшенням", оскільки в України тепер з'явиться зброя далекого радіусу дії і на адресу США буде менше критики у зв'язку з цим.
Один із співрозмовників наголосив, що, попри відмову передавати ATACMS, Вашингтон продовжить постачати Україні засоби протиповітряної оборони, такі як Patriot, а також боєприпаси та бронетехніку.
"З військової точки зору у нас відносно мало ATACMS, і ми також маємо стежити за тим, щоб ми мали власні запаси боєприпасів", - говорив у березні голова Об'єднаного комітету начальників штабів США генерал Марк Міллі.
Водночас Велика Британія погодилася надати далекобійні ракети Києву з однією умовою - вони не повинні бути використані за межами території України, зазначив один із співрозмовників Politico. Побоювання з приводу того, що ЗСУ почнуть завдавати ударів углиб Росії, залишаються однією з причин, чому Вашингтон відмовляється від постачання ATACMS.
- Велика Британія готується відправити до України ракети Storm Shadow, здатні вражати цілі на відстані до 300 км.
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