Про це на брифінгу оголосив координатор Ради з нацбезпеки США і стратегічних комунікацій Джон Кірбі, передає "Європейська правда".

"Росія починає оголошувати, можна сказати, свої "правила й умови" анексії, як це було у 2014 році. РФ вже поставила нелегітимних контрольованих осіб на територіях України, які вона контролює. І ми знаємо її подальші кроки: спершу ці "керівники" організують постановочний референдум про приєднання до Росії, потім РФ використає ці референдуми у своєму намаганні анексувати нові території України", – сказав Кірбі.

За словами координатора Ради з нацбезпеки США, російський уряд зараз розглядає план анексії частин Херсонської та Запорізької областей, а також повністю – Донецької й Луганської.

"Кремль не оголошував часу проведення цих референдумів, але їхні гауляйтери говорили, що вони відбудуться в цьому році, ймовірно разом із регіональними виборами в Росії 11 вересня. Якщо Росія все ж утілить у життя свої плани щодо анексії, наша відповідь буде швидкою і жорсткою – і спільною з нашими союзниками й партнерами. На Росію накладуть додаткові санкції, вона стане ще більшим ізгоєм, ніж зараз. Ми ніколи не визнаємо жодні "анексовані Росією території", – наголосив Джон Кірбі.