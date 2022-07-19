США передуть Україні додаткові HIMARS, - Білий дім
Адміністрація Байдена цього тижня оголосить про надання Україні чергового пакета військової допомоги, він включатиме додаткові ракетні системи HIMARS
Про це на брифінгу оголосив координатор Ради з нацбезпеки США і стратегічних комунікацій Джон Кірбі.
"Ми продовжимо надавати Україні історичні рівні безпекової допомоги. Пізніше цього тижня адміністрація оголосить про новий пакет допомоги із військовим обладнанням для України. Це буде 16-ий такий пакет на підтримку України з початку президентства Джо Байдена", – сказав він.
Кірбі уточнив, що до нового пакета допомоги увійдуть додаткові системи HIMARS, "які українці використовували дуже ефективно для зміни ситуації на полі бою", а також додаткові снаряди для реактивних систем залпового вогню і артилерії.
- 19 липня The Wall Street Journal повідомив, що Україна має труднощі з доставкою західної зброї на передову.Видання зазначає, що зараз у війні на боці України бере участь сучасніша та ефективніша західна зброя, зокрема далекобійна артилерія.
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