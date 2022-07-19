Про це пише The Wall Street Journal.

Видання зазначає, що зараз у війні на боці України бере участь сучасніша та ефективніша західна зброя, зокрема далекобійна артилерія. Вона вже дала позитивний результат, дозволяючи українцям завдавати точних ударів по важливих складах боєприпасів, інфраструктурі протиповітряної оборони та командних центрах, які зривають російський наступ.

Попри позитиви, "нинішній підхід, згідно з яким кожна країна дарує батарею гармат частинами, перетворюється на логістичний кошмар для українських сил, оскільки кожна батарея потребує окремого навчання, технічного обслуговування та матеріально-технічного забезпечення", — пояснили The Wall Street Journal у Королівському інституті об’єднаних служб Лондона.

Організація Північноатлантичного договору намагалася стандартизувати боєприпаси, згідно з угодами про стандартизацію, відомими як Stanags, щоб вони стали взаємозамінними між країнами. Але ці зусилля мали обмежений ефект.

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Україні дали не просто різні види зброї. Її військові також повинні навчитися поводитись із західною зброєю, яка складніша в експлуатації та обслуговуванні, ніж та, якою вони користувалися досі. "Коли ви переходите на платформи нерадянського походження, ви починаєте мати справу з багатьма речами, які раніше не використовувалися", — сказав Скотт Бостон, старший аналітик з оборони Rand Corp.

"Жоден західний аналітик не стверджує, що Україні було б краще без нових систем. Але західні прихильники України повинні винести урок із майбутніх постачань, наприклад, бронетранспортерів і бойових машин піхоти, і спробувати обмежити кількість різних систем, що постачаються", - робить висновок The Wall Street Journal.

19 липня Олексій Резніков розповів, скільки систем HIMARS потрібно Україні для контрнаступу.

Того дня Die Welt опублікувала статтю про те, що Німеччина скорочує військову допомогу Україні.

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