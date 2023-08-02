США офіційно запросили до Вашингтона новопризначеного очільника МЗС Китаю
США офіційно запросили новопризначеного очільника китайського міністерства закордонних справ Вана Ї прибути з візитом до Вашингтона
Про це інформує Reuters, посилаючись на заяву речника Державного департаменту США Метью Міллера.
Запрошення Вану Ї передали під час зустрічі у Вашингтоні помічника держсекретаря США у справах Східної Азії і Тихого океану Деніела Крітенбрінка з директором Департаменту Північної Америки та Океанії МЗС Китаю Ян Тао.
Речник посольства Китаю у Вашингтоні заявив, що під час зустрічі між сторонами відбувся "відвертий, поглиблений і конструктивний обмін думками щодо китайсько-американських відносин, а також глобальних і регіональних питань, що становлять взаємний інтерес".
США назвали розмову під час зустрічі "відвертою, змістовною і продуктивною". Там зазначити, що вона є "частиною постійних зусиль, спрямованих на підтримку відкритості каналів зв'язку і відповідального управління двосторонніми відносинами".
Наразі невідомо чи прийняла китайська сторона запрошення, проте у США сподіваються, що візит все ж відбудеться.
"Ми, безумовно, очікуємо, що вони приймуть це запрошення, і ми очікуємо, що ця поїздка відбудеться, але ми ще не запланували дату", - сказав Міллер.
- 25 липня очільника китайського міністерства закордонних справ Цінь Гана звільнили з посади після місячної відсутності у публічному просторі. На його місце призначили Вана Ї, який раніше перебував на цій посаді з березня 2013 до грудня 2022 року.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
36.86
Купівля 36.86Продаж 37.55
-
EUR
Купівля 40.78Продаж 41.78
- Актуальне
- Важливе