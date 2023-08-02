Про це інформує Reuters, посилаючись на заяву речника Державного департаменту США Метью Міллера.

Запрошення Вану Ї передали під час зустрічі у Вашингтоні помічника держсекретаря США у справах Східної Азії і Тихого океану Деніела Крітенбрінка з директором Департаменту Північної Америки та Океанії МЗС Китаю Ян Тао.

Речник посольства Китаю у Вашингтоні заявив, що під час зустрічі між сторонами відбувся "відвертий, поглиблений і конструктивний обмін думками щодо китайсько-американських відносин, а також глобальних і регіональних питань, що становлять взаємний інтерес".

США назвали розмову під час зустрічі "відвертою, змістовною і продуктивною". Там зазначити, що вона є "частиною постійних зусиль, спрямованих на підтримку відкритості каналів зв'язку і відповідального управління двосторонніми відносинами".

Наразі невідомо чи прийняла китайська сторона запрошення, проте у США сподіваються, що візит все ж відбудеться.

"Ми, безумовно, очікуємо, що вони приймуть це запрошення, і ми очікуємо, що ця поїздка відбудеться, але ми ще не запланували дату", - сказав Міллер.