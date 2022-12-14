США опрацьовують ініціативу створення спецтрибуналу для РФ під егідою ООН, - Білий дім
Координатор з питань стратегічних комунікацій Білого дому Джон Кірбі розповів, що США опрацьовують ініціативу створення спецтрибуналу для РФ та на міжнародному рівні допомагають розслідуванню
Про це повідомляє Укрінформ з посиланням на власного кореспондента.
Кірбі зазначив, що США вивчає та опрацьовує пропозицію щодо створення спецтрибуналу ООН для Росії. Він наголосив, що Сполучені Штати підтримують процес слідчих дій на міжнародному рівні, а також допомагають у проведенні аналізу і надалі продовжуватимуть співпрацю. Кірбі підкреслив, що всі винні обов'язково будуть покарані.
"Абсолютно, вони мають бути притягнуті до відповідальності за це", - заявив представник Білого дому.
- У своєму зверненні до Європарламенту 14 грудня Володимир Зеленський розповів про масове знищення Росією міст на Донбасі та закликав збільшити зусилля щодо спецтрибуналу для країни-терориста.
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