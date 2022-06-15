США оприлюднили кількість гаубиць, Javelin та Stinger, які вже передали Україні
З початку повномасштабного вторгнення РФ, США передали Україні 108 гаубиць, 26 тис. Javelin та інших протитанкових систем і 1,4 тис. Stinger
Про це повідомляє посольство США в Україні у twitter.
"З початку путінської війни проти України, президент Байден оголосив про 11 траншів військової підтримки Україні. Ми працюємо з нашими союзниками та партнерами, щоб забезпечити український народ тим, що йому необхідно для захисту своєї країни", – наголосили у посольстві.
Загальна сума безпекової допомоги США вже сягнула $4,6 млрд. Зокрема, Україна отримала 108 гаубиць, 26,5 тис. систем Javelin та інших протитанкових систем, 1,4 тис. зенітних систем Stinger, 220 тис. артилерійських снарядів, 50 млн патронів, 75 тис. комплектів бронежилетів і шоломів.
- 9 травня президент США Джо Байден підписав законопроєкт про ленд-ліз для України
- Радник голови Офісу президента України Михайло Подоляк напередодні заявив, що Україні для перемоги над Росією потрібні 1000 гаубиць калібру 155 мм, 300 реактивних систем залпового вогню, 500 танків, 2000 одиниць бронетехніки та 1000 дронів.
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