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США передали для потреб ДСНС захисний одяг та рятувальний інструмент "Weber" на суму 22 мільйони гривень

22 липня, 2022 п'ятниця
22:45
війна з Росією Бріджит Брінк передала для потреб ДСНС сучасне рятувальне спорядження

США передали Україні через свого посла Бріджит Брінк для потреб ДСНС сучасне рятувальне спорядження вартістю 22 мільйони гривень

Про це повідомляє портал МВС

22 липня посол США в Україні Бріджит Брінк передала для потреб ДСНС сучасне рятувальне спорядження:  захисний одяг та рятувальний інструмент "Weber". Йдеться про допомогу вартістю 22 мільйони гривень, яка  надійшла в рамках співпраці української Служби порятунку з Агентством США з міжнародного розвитку (USAID) та проєктом " Підвищення ефективності роботи та підзвітності органів місцевого самоврядування" (ГОВЕРЛА).

Ця допомога тим більше важлива, що – за словами першого заступника міністра внутрішніх справ України Євгенія Єніна - Державна служба України з надзвичайних ситуацій цілком заслужено має один із найвищих рівнів довіри в українському суспільстві. Адже спектр її роботи надзвичайно широкий – від розмінування територій до евакуації цивільного населення, розбирання завалів знищених внаслідок ворожих обстрілів будівель та гасіння масштабних пожеж, спричинених ворожою агресію, на найрізноманітніших об’єктах.

Як підкреслила - передаючи допомогу - Бріджит Брінк, Сполучені Штати Америки будуть з Україною стільки часу, скільки буде потрібно для нашої повної перемоги.

  • У рамках співпраці з Державною службою з надзвичайних ситуацій партнери зі Сполучених Штатів надали Україні 200 бензорізів

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