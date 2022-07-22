США передали для потреб ДСНС захисний одяг та рятувальний інструмент "Weber" на суму 22 мільйони гривень

Про це повідомляє портал МВС

22 липня посол США в Україні Бріджит Брінк передала для потреб ДСНС сучасне рятувальне спорядження: захисний одяг та рятувальний інструмент "Weber". Йдеться про допомогу вартістю 22 мільйони гривень, яка надійшла в рамках співпраці української Служби порятунку з Агентством США з міжнародного розвитку (USAID) та проєктом " Підвищення ефективності роботи та підзвітності органів місцевого самоврядування" (ГОВЕРЛА).

Ця допомога тим більше важлива, що – за словами першого заступника міністра внутрішніх справ України Євгенія Єніна - Державна служба України з надзвичайних ситуацій цілком заслужено має один із найвищих рівнів довіри в українському суспільстві. Адже спектр її роботи надзвичайно широкий – від розмінування територій до евакуації цивільного населення, розбирання завалів знищених внаслідок ворожих обстрілів будівель та гасіння масштабних пожеж, спричинених ворожою агресію, на найрізноманітніших об’єктах.

Як підкреслила - передаючи допомогу - Бріджит Брінк, Сполучені Штати Америки будуть з Україною стільки часу, скільки буде потрібно для нашої повної перемоги.

У рамках співпраці з Державною службою з надзвичайних ситуацій партнери зі Сполучених Штатів надали Україні 200 бензорізів

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