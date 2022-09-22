США передали Грузії безпекової допомоги на $11,5 млн
Сполучені Штати в четвер 22 вересня передали Грузії безпекову допомогу загальною сумою 11,5 мільйона доларів
Про це повідомило посольство США в Грузії.
"Сьогодні ми доправили 26 тонн військової допомоги для посилення оборонних спроможностей сил оборони Грузії. Обладнання сумою 11,5 мільйона доларів – це лише один зі шляхів, якими США підтримують наше стратегічне партнерство з Грузією", – йдеться в повідомленні.
- 21 травня Грузія та США підписали концепцію оборони на 10 років. Документ є продовженням "Ініціативи щодо посилення оборони та заходів стримування для Грузії", яка була підписана у жовтні 2021 року міністрами оборони.
- 1 червня У першому кварталі 2022 року Грузія отримала із США нову партію протитанкових систем Javelin.
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