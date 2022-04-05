США перекинули у Польщу додаткові сили військової авіації
На авіабазу в польському місті Ласьк приземлилися американські винищувачі-бомбардувальники
Про це повідомляє командування Військово-повітряних сил США в Європі та Африці.
Винищувачі з числа 2-го авіакрила Корпусу морської піхоти було перекинуто до Польщі з авіабази Бофорт (штат Південна Кароліна).
Туди ж прибули літаки-заправники KC-130J Hercules.
"Відправка (винищувачів) до Східної Європи скерована на підтримку колективної оборони НАТО", - йдеться у повідомленні ВПС США в Європі та Африці.
Міністр оборони Польщі Маріуш Блащак підтвердив прибуття та повідомив, що американські літаки прибули на польську авіабазу у Лаську. Він назвав це символом підтримки і посиленням східного флангу НАТО.
Крім того, у Литві було розміщено американські підрозділи повітряного управління діями авіації Корпусу морської піхоти.
"Швидка передислокація морської піхоти США негайно посилює стримування та оборону на східному фланзі НАТО", – заявили у військовому відомстві США.
- Нагадаємо, лише на цих вихідних США надіслали в Україну військової допомоги на $800 млн. Ще один пакет на 300 млн – очікується.
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