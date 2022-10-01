США перемогли Китай у фіналі ЧС з баскетболу
У неділю 1 жовтня жіноча збірна США перемогла Китай у фіналі чемпіонату світу з баскетболу
Про це повідомляє Еспресо.TV.
У фінальній грі у Сіднеї, США переграли Китай з рахунком 83:61. Найрезультативнішою у складі переможниць стала Ейжа Вілсон, яка набрала 19 очок та зробила 5 підбирань.
Для збірної США це четверта перемога поспіль на чемпіонатах світу. Американки до цього виграли чемпіонат світу у 2010, 2014 та 2018 роках.
Також сьогодні відбувся матч за третє місце. У грі за бронзу Австралія перемогла Канаду 95:65.
ЧС-2022 з баскетболу
Жінки
Фінал
30 вересня
Сідней, Австралія
Китай - США 61:83
Матч за третє місце
Австралія - Канада 95:65
- 19 вересня Іспанія перемогла Францію та вчетверте в історії стала переможцем чоловічого чемпіонату Європи з баскетболу.
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