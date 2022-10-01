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США перемогли Китай у фіналі ЧС з баскетболу

1 жовтня, 2022 субота
13:20
Спорт Збірна США з баскетболу

У неділю 1 жовтня жіноча збірна США перемогла Китай у фіналі чемпіонату світу з баскетболу

Про це повідомляє Еспресо.TV. 

У фінальній грі у Сіднеї, США переграли Китай з рахунком 83:61. Найрезультативнішою у складі переможниць стала Ейжа Вілсон, яка набрала 19 очок та зробила 5 підбирань. 

Для збірної США це четверта перемога поспіль на чемпіонатах світу. Американки до цього виграли чемпіонат світу у 2010, 2014 та 2018 роках.

Також сьогодні відбувся матч за третє місце. У грі за бронзу Австралія перемогла Канаду 95:65.

ЧС-2022 з баскетболу

Жінки

Фінал

30 вересня

Сідней, Австралія

Китай - США 61:83 

Матч за третє місце

Австралія - Канада 95:65

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баскетбол
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