Визначився переможець Євробаскету-2022, де Україна дійшла до 1/8 фіналу
Іспанія перемогла Францію та вчетверте в історії стала переможцем чоловічого чемпіонату Європи з баскетболу
Про це повідомляє Еспресо.TV.
У фіналі Євробаскету-2022 у Берліні Іспанія перемогла Францію з рахунком 88:76.
Іспанія стала чотириразовим чемпіоном Європи. Всі чотири титули вони виграли з італійцем Серджо Скаріоло на посаді головного тренера, який також привів команду до перемоги на Євробаскеті у 2009, 2011 та 2015 роках.
Іспанці також є чемпіонами світу 2006 та 2019 років.
Збірна України на ЧЄ-2022 дійшла до 1/8 фіналу, де поступилася Польщі (86:94). На груповому раунді збірна України перемогла Велику Британію (90:61), Естонію (74:73), Італію (84:73) та поступилася Греції (79:99) і Хорватії (85:90).
Євробаскет-2022
Фінал
Берлін, Німеччина
18 вересня
Іспанія - Франція 88:76
- У неділю 11 вересня збірна України програла Польщі у 1/8 фіналу чемпіонату Європи з баскетболу.
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