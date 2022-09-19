Про це повідомляє Еспресо.TV.

У фіналі Євробаскету-2022 у Берліні Іспанія перемогла Францію з рахунком 88:76.

Іспанія стала чотириразовим чемпіоном Європи. Всі чотири титули вони виграли з італійцем Серджо Скаріоло на посаді головного тренера, який також привів команду до перемоги на Євробаскеті у 2009, 2011 та 2015 роках.

Іспанці також є чемпіонами світу 2006 та 2019 років.

Збірна України на ЧЄ-2022 дійшла до 1/8 фіналу, де поступилася Польщі (86:94). На груповому раунді збірна України перемогла Велику Британію (90:61), Естонію (74:73), Італію (84:73) та поступилася Греції (79:99) і Хорватії (85:90).

Євробаскет-2022

Фінал

Берлін, Німеччина

18 вересня

Іспанія - Франція 88:76

У неділю 11 вересня збірна України програла Польщі у 1/8 фіналу чемпіонату Європи з баскетболу.

Стежте за подіями в Україні та світу разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb